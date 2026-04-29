Конфлікт на Близькому Сході вдарив по цінах на електроніку

Конфлікт на Близькому Сході спричинив перебої з постачанням ключових сировинних матеріалів і призвів до зростання цін на друковані плати (PCB), які використовуються майже в усіх електронних пристроях від смартфонів і комп’ютерів до серверів для штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters.

Порушення ланцюгів постачання стало додатковим викликом для виробників електроніки, які вже стикаються зі зростанням вартості пам’яті. Конфлікт за участю Ірану також негативно вплинув на постачання пластику та нафтопродуктів.

На початку квітня Іран завдав удару по нафтохімічному комплексу в Джубайлі (Саудівська Аравія), що призвело до зупинки виробництва високочистої поліфеніленефірної смоли (PPE). Цей матеріал є ключовим компонентом для виготовлення ламінатів друкованих плат.

Компанія SABIC, яка забезпечує близько 70% світового виробництва PPE і працює на цьому комплексі, поки не відновила виробництво. Це суттєво обмежило глобальну пропозицію матеріалу. Додатково постачання у регіоні ускладнюється перебоями в судноплавстві в Перській затоці.

Зростання цін на PCB

Ціни на друковані плати почали зростати ще наприкінці минулого року на тлі підвищеного попиту на сервери для штучного інтелекту. Із березня темпи зростання прискорилися через спроби виробників сформувати запаси сировини.

У квітні ціни на PCB зросли до 40% порівняно з березнем, зазначають аналітики Goldman Sachs. За їхніми оцінками, постачальники хмарних сервісів готові приймати подальше підвищення цін через очікування дефіциту продукції у найближчі роки.

Дефіцит сировини

Окрім PPE, на ринку спостерігається нестача скловолокна та мідної фольги.

Ціни на мідну фольгу з початку року зросли приблизно на 30%, причому основне зростання припало на березень. Мідь становить близько 60% собівартості матеріалів у виробництві PCB.

Реакція виробників

Південнокорейська компанія Daeduck Electronics, серед клієнтів якої Samsung Electronics, SK Hynix та AMD, уже веде переговори з клієнтами щодо підвищення цін.

За словами одного з топменеджерів компанії, пріоритет змістився з роботи з клієнтами на взаємодію з постачальниками. Термін очікування хімічних матеріалів, зокрема епоксидної смоли, зріс із трьох до 15 тижнів.

Китайська компанія Victory Giant Technology, постачальник PCB для Nvidia, також попередила про можливе подальше зростання цін на ключові матеріали, включно зі смолами та міддю.

Прогнози ринку

За оцінками аналітиків, глобальний ринок друкованих плат може зрости на 12,5% і досягти $95,8 млрд у 2026 році.

Вартість багатошарових PCB становить близько 1394 юанів (приблизно $204) за квадратний метр, тоді як високотехнологічні рішення для AI-серверів можуть коштувати до 13 475 юанів.

