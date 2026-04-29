Людиноподібні роботи займатимуться транспортуванням багажу в аеропорту Токіо Сьогодні 03:32 — Технології&Авто

Робот виконує базові операції з переміщення вантажів і взаємодії з інфраструктурою аеропорту

Авіакомпанія Japan Airlines оголосила про запуск пілотного проєкту з використанням людиноподібних роботів в аеропорту Ханеда.

Ініціатива спрямована на зниження навантаження на персонал на тлі зростання пасажиропотоку та дефіциту робочої сили.

Роботів залучать для переміщення багажу та вантажів у зоні злітно-посадкових операцій. Проєкт реалізується спільно з GMO Internet Group і розрахований до 2028 року.

Роботи як відповідь на кадровий дефіцит

На демонстрації для ЗМІ було представлено 130-сантиметрового робота виробництва Unitree Robotics. Він виконував базові операції з переміщення вантажів і взаємодії з інфраструктурою аеропорту.

Президент JAL Ground Service Есітеру Судзукі зазначив, що впровадження роботів дасть змогу знизити фізичне навантаження на співробітників і підвищити ефективність роботи. Водночас ключові завдання, пов’язані з безпекою, як і раніше, залишаться за людьми.

Туризм у Японії

Аеропорт Ханеда щороку обслуговує понад 60 млн пасажирів, і навантаження на персонал продовжує зростати. За даними Національної туристичної організації Японії, за перші два місяці 2026 року Японію відвідали понад 7 млн туристів.

Зростання туризму посилює структурну проблему, пов’язану зі скороченням і старінням населення. За оцінками, країні знадобиться понад 6,5 млн іноземних працівників до 2040 року для підтримання економіки.

Представники індустрії зазначають, що попри високий рівень автоматизації аеропортів, багато процесів, як і раніше, залежать від ручної праці. У майбутньому роботи можуть взяти на себе додаткові завдання, зокрема прибирання салонів літаків і логістичні операції, вважають експерти.

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.