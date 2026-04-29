ШІ може підірвати довіру до брендів — дослідження

Генеративний штучний інтелект дедалі активніше інтегрується у маркетинг і комунікації, але довіра аудиторії до такого контенту залишається крихкою. Нове дослідження показало: споживачі бачать у ШІ не лише переваги, а й серйозні ризики для достовірності, безпеки та репутації брендів.

Як ШІ впливає на довіру до брендів

Дослідження Trust in the Age of Generative AI, проведене YouGov та Meltwater за участю близько 10 тисяч людей у семи країнах, показало неоднозначне ставлення до генеративного ШІ.

За рік кількість згадок про штучний інтелект у медіа та соцмережах зросла на 53% — із 10,3 млн у березні 2025 року до 15,8 млн у лютому 2026 року. Водночас лише 39% респондентів позитивно оцінюють майбутнє з більшим використанням генеративного ШІ, тоді як 51% такого оптимізму не поділяють.

Найбільш прихильно до технології ставляться в Німеччині та Сінгапурі, менш оптимістичні — жителі Великої Британії та США. Молодь і чоловіки, за даними дослідження, демонструють вищий рівень довіри до технології.

Окремий блок дослідження стосується саме брендів. Так, 32% споживачів заявили, що менше довірятимуть компанії, якщо дізнаються, що її контент створений ШІ. Лише 15% сказали про зростання довіри.

Ще жорсткіша реакція — на непрозоре використання технологій. 59% респондентів готові втратити довіру до бренду, якщо той приховує використання ШІ, а 86% вважають важливим маркувати такий контент.

Крім того, майже половина опитаних негативно сприймає ситуацію, коли ШІ повністю витісняє авторів-людей.

Чого бояться споживачі

Одним із головних ризиків люди називають дезінформацію.

73% опитаних хвилює використання ШІ для шахрайства та створення фейків;

69% бояться оманливої або неправдивої інформації;

67% турбує складність відрізнити справжній контент від згенерованого;

59% непокояться через можливе використання персональних даних без згоди;

58% опитаних вказують на недостатність правил і регулювання, а також на ризик використання чужих робіт без зазначення авторства;

57% людей стурбовані тим, що ШІ зменшить кількість робочих місць для авторів та митців.

Попри те що багато хто вважає, що може самостійно розпізнати ШІ-контент, 87% респондентів сумніваються, що суспільству загалом це буде легко.

Дослідження також показало сильну підтримку регулювання. У низці країн майже дев’ять із десяти опитаних підтримують обов’язкове маркування контенту, створеного штучним інтелектом.

Які переваги ШІ все ж визнають

Попри настороженість, респонденти відзначають і сильні сторони генеративного ШІ.

Найчастіше серед переваг називали швидкість і ефективність створення контенту — 42%, а також можливість працювати багатьма мовами — 40%.

Позитивніше ШІ сприймають у сферах розваг та реклами, де аудиторія менш критична до використання автоматизованого контенту.

Втім загальний висновок дослідження — брендам важливо не просто впроваджувати ШІ, а робити це прозоро. Саме відкритість, а не сам факт використання технології, дедалі більше впливає на довіру споживачів.

