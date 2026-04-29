Флагманський седан Hyundai розсекретили до презентації (фото) Сьогодні 04:35 — Технології&Авто

Оприлюднено перші офіційні фото седана Hyundai Grandeur 2026 із футуристичним дизайном та сучасним інтер’єром.

Флагманський седан Hyundai Grandeur сьомого покоління пройшов планову модернізацію і невдовзі дебютує у Південній Кореї. Його презентацію присвятять 40-річчю моделі, повідомляє сайт Motor1.

Більше технологій і новий дизайн

Новий Hyundai Grandeur 2026 зберігає футуристичний дизайн із тоненькою світлодіодною оптикою. Седан можна впізнати за ширшою решіткою радіатора, переглянутими бамперами та збільшеними габаритами — довжина моделі тепер сягає 5050 мм.

Салон Hyundai Grandeur 2026 зазнав суттєвіших змін, адже встановили нові кермо та передню панель. Цифровий щиток приладів розташували вище, а центральний тачскрін збільшили до 17 дюймів у діагоналі. Крім того, відмовилися від сенсорного блоку клімату та замінили центральну консоль.

Що відомо про технічну частину

Технічні характеристики оновленого Hyundai Grandeur поки офіційно не розкривають.

Очікується, що модель збереже лінійку силових агрегатів дорестайлінгової версії. Наразі седан пропонується з бензиновими двигунами 2,5 літра потужністю 194 к. с. та 3,5 літра на 300 к. с., а також із гібридною установкою на 230 к. с.

Крім того, у лінійці є 3,5-літровий V6 на 240 к. с. із заводським ГБО. У парі з двигунами працюють 6-ступінчаста або 8-ступінчаста автоматичні трансмісії.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.