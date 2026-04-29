0 800 307 555
укр
Флагманський седан Hyundai розсекретили до презентації (фото)

Технології&Авто
135
Оприлюднено перші офіційні фото седана Hyundai Grandeur 2026 із футуристичним дизайном та сучасним інтер’єром.
Флагманський седан Hyundai Grandeur сьомого покоління пройшов планову модернізацію і невдовзі дебютує у Південній Кореї. Його презентацію присвятять 40-річчю моделі, повідомляє сайт Motor1.
Більше технологій і новий дизайн

Новий Hyundai Grandeur 2026 зберігає футуристичний дизайн із тоненькою світлодіодною оптикою. Седан можна впізнати за ширшою решіткою радіатора, переглянутими бамперами та збільшеними габаритами — довжина моделі тепер сягає 5050 мм.
Салон Hyundai Grandeur 2026 зазнав суттєвіших змін, адже встановили нові кермо та передню панель. Цифровий щиток приладів розташували вище, а центральний тачскрін збільшили до 17 дюймів у діагоналі. Крім того, відмовилися від сенсорного блоку клімату та замінили центральну консоль.
Що відомо про технічну частину

Технічні характеристики оновленого Hyundai Grandeur поки офіційно не розкривають.
Очікується, що модель збереже лінійку силових агрегатів дорестайлінгової версії. Наразі седан пропонується з бензиновими двигунами 2,5 літра потужністю 194 к. с. та 3,5 літра на 300 к. с., а також із гібридною установкою на 230 к. с.
Крім того, у лінійці є 3,5-літровий V6 на 240 к. с. із заводським ГБО. У парі з двигунами працюють 6-ступінчаста або 8-ступінчаста автоматичні трансмісії.
За матеріалами:
Фокус
АвтоHyundaiЛегкові автомобілі
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems