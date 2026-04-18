Як використовувати ШІ для управління особистими фінансами Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Як ШІ допомагає керувати бюджетом, Фото: freepik

Штучний інтелект дедалі частіше стає інструментом фінансового планування. Він може допомогти структурувати бюджет, аналізувати витрати, прогнозувати фінансові сценарії та підбирати оптимальні фінансові продукти. Проте варто бути обачним при використанні ШІ, адже чат-боти не завжди надають актуальну інформацію, а помилки можуть коштувати дорого.

Про це розповідає онлайн-платформа з фінансової грамотності «Гаразд».

Переваги ШІ для управління фінансами

Штучний інтелект може допомогти побачити повну картину доходів і витрат, визначити слабкі місця у бюджеті та підказати, скільки ви можете відкладати.

Крім того, такі інструменти дозволяють моделювати різні сценарії — наприклад, скільки часу знадобиться для накопичення «фінансової подушки» або як зміниться бюджет у разі зростання витрат.

Щоб ШІ став вашим особистим фінансовим консультантом, розпишіть, який щомісячний дохід ви отримуєте й скільки та на що витрачаєте:

Оренда — 10 000 грн.

Продукти — 6 500 грн.

Кафе і доставка — 3 200 грн.

Транспорт — 1 500 грн.

Підписки — 800 грн.

Імпульсивні витрати — 2 000 грн.

Дохід — 25 000 грн.

Сформуйте запит так: «Дій як фінансовий консультант. Детально вивчи цей бюджет та проаналізуй його. Визнач, де витрати завищені і що можна оптимізувати. Запропонуй три реалістичних способи зекономити без різкого погіршення якості життя».

Також можна попросити скласти план створення «фінансової подушки» на три місяці, ураховуючи дохід.

Недоліки використання ШІ

Варто памʼятати, що штучний інтелект не є безпомилковим інструментом. Його рекомендації базуються на алгоритмах і доступних даних, які не завжди враховують індивідуальні обставини людини — рівень доходів, фінансову стабільність, ризики чи неочікувані життєві ситуації.

ШІ може некоректно врахувати податки або додаткові комісії, запропонувати застарілу або неповну інформацію про фінансові продукти, дати рекомендацію, що здається логічною «в теорії», але не підходить саме вам.

Тому не покладайтеся лише на відповіді ШІ, завжди перевіряйте ключову інформацію, особливо щодо кредитів, депозитів чи інших фінпродуктів.

Окрему увагу слід приділяти безпеці персональної інформації.

Ніколи не варто передавати:

ваші персональні дані (ПІБ, адреса, РНОКПП, номер телефону тощо), а також завантажувати документи, що підтверджують вашу особу;

реквізити платіжних карток (номер карти, CVV/CVC-код, термін дії);

паролі та PIN-коди для акаунтів в онлайн-банкінгу або фінансових додатків, соціальних мереж чи застосунків мобільного оператора;

повні номери рахунків, IBAN та іншу фінансову інформацію;

особисті фінансові договори, які містять умови кредитів, депозитів або страхування з конфіденційними деталями.

