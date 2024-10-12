Як зберегти свої персональні дані від штучного інтелекту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як зберегти свої персональні дані від штучного інтелекту

Особисті фінанси
15
Як зберегти свої персональні дані від штучного інтелекту
Як зберегти свої персональні дані від штучного інтелекту, Фото: freepik
Штучний інтелект може обробляти величезні масиви даних і формувати індивідуальні профілі користувачів, що створює ризики для приватності мільйонів людей.
Про це пише уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Основні рекомендації

Контроль над персональною інформацією в Інтернеті. Обмежуйте обсяг даних, які ви публікуєте онлайн. Не надавайте особисту інформацію без крайньої потреби.
Читайте також
Налаштування приватності. Регулярно перевіряйте налаштування приватності в соціальних мережах і мобільних додатках, вимикайте збір даних для рекламних цілей.
Шифрування даних. Використовуйте сервіси, які пропонують шифрування інформації, щоб убезпечити дані від несанкціонованого доступу.
Захист облікових записів. Використовуйте складні паролі та двофакторну аутентифікацію для захисту ваших пристроїв і акаунтів.
Читайте також
Знання своїх прав. Ознайомтеся зі своїми правами відповідно до закону України «Про захист персональних даних», зокрема з правилами, які гарантують право на доступ до даних і їх видалення.
Обережність із зображеннями та біометрією. Уникайте завантаження особистих фотографій або використання біометричних даних у сторонніх додатках.
Анонімізація даних. Надавайте свої дані анонімно або використовуйте псевдоніми, якщо це можливо.
Читайте також
Нагадаємо, оскільки технології розвиваються безпрецедентними темпами, ринок праці зазнає значних змін. Автоматизація, штучний інтелект і зміна споживчих уподобань змінюють ландшафт зайнятості, роблячи деякі професії застарілими, створюючи нові можливості. Ми розповіли, які професії зникнуть у майбутньому

Як заробити за допомогою штучного інтелекту

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.