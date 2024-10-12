Як зберегти свої персональні дані від штучного інтелекту — Finance.ua

Як зберегти свої персональні дані від штучного інтелекту Сьогодні 17:13 — Особисті фінанси

Як зберегти свої персональні дані від штучного інтелекту, Фото: freepik

Штучний інтелект може обробляти величезні масиви даних і формувати індивідуальні профілі користувачів, що створює ризики для приватності мільйонів людей.

Про це пише уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Основні рекомендації

Контроль над персональною інформацією в Інтернеті. Обмежуйте обсяг даних, які ви публікуєте онлайн. Не надавайте особисту інформацію без крайньої потреби.

Налаштування приватності. Регулярно перевіряйте налаштування приватності в соціальних мережах і мобільних додатках, вимикайте збір даних для рекламних цілей.

Шифрування даних. Використовуйте сервіси, які пропонують шифрування інформації, щоб убезпечити дані від несанкціонованого доступу.

Захист облікових записів. Використовуйте складні паролі та двофакторну аутентифікацію для захисту ваших пристроїв і акаунтів.

Знання своїх прав. Ознайомтеся зі своїми правами відповідно до закону України «Про захист персональних даних», зокрема з правилами, які гарантують право на доступ до даних і їх видалення.

Обережність із зображеннями та біометрією. Уникайте завантаження особистих фотографій або використання біометричних даних у сторонніх додатках.

Анонімізація даних. Надавайте свої дані анонімно або використовуйте псевдоніми, якщо це можливо.

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Нагадаємо, оскільки технології розвиваються безпрецедентними темпами, ринок праці зазнає значних змін. Автоматизація, штучний інтелект і зміна споживчих уподобань змінюють ландшафт зайнятості, роблячи деякі професії застарілими, створюючи нові можливості. Ми розповіли , які професії зникнуть у майбутньому

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