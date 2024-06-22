ТОП-10 професій, які ризикують бути замінені штучним інтелектом у майбутньому — Finance.ua

ТОП-10 професій, які ризикують бути замінені штучним інтелектом у майбутньому Сьогодні 22:18 — Технології&Авто

ТОП-10 професій, які ризикують бути замінені штучним інтелектом у майбутньому, Фото: freepik

Оскільки технології розвиваються безпрецедентними темпами, ринок праці зазнає значних змін. Автоматизація, штучний інтелект і зміна споживчих уподобань змінюють ландшафт зайнятості, роблячи деякі професії застарілими, створюючи нові можливості.

Про це пише New Trauder.

Які професії зникнуть у майбутньому

Таксисти. Уперше про таку ймовірність заговорили після появи машин з автопілотом. Наразі компанії активно інвестують у технології, котрі можуть прийти на заміну водіям таксі.

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Касири. У роздрібних магазинах все більшої популярності набувають системи самообслуговування та автоматизовані платіжні рішення, що суттєво зменшує потребу у ролі касира.

Туристичні агенти. Під час планування відпустки користувачі все частіше користуються чат-ботами, де мандрівники можуть самостійно обирати рейс, або бронювати путівку без посередників.

Операційні співробітники банківської сфери. Потребу у банківських послугах значно скорочує поява онлайн-банкінгу та мобільних застосунків. Клієнти банків все частіше надають перевагу здійсненню фінансових операцій, не виходячи з дому.

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Спеціалісти із введення даних. Нові тенденції у сфері ШІ дозволяють вводити дані більш точно і ефективно. Штучний інтелект також здатний опрацьовувати великі обсяги інформації, усувати помилки і працювати без перерв 24 години на добу.

Працівники складів. Управляти запасами, сортувати товари, сортувати і складати замовлення — увесь цей функціонал наразі можуть виконувати роботи зі штучними датчиками та ШІ.

З їх допомогою власники бізнесів підвищують ефективність виробництва, скорочують ризик виникнення помилок чи браку, котрі могли бути допущені людиною.

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Телевізійні маркетологи. Останнім часом набирають популярності штучні системи обдзвону, котрі можуть обробляти широкий спектр дзвінків, опрацьовувати великий обсяг інформації, а чат-боти навчилися краще розумітися на потребах клієнтів.

Ресепціоністи. Чимало готелів та офісів вже запровадили автоматизовану систему реєстрації та віртуальну стійку обслуговування клієнтів. Припускають, що в міру розвитку цих тенденцій зникне потреба у посаді адміністратора.

Коректори. З’явилося багато інструментів на основі ШІ котрі знаходять помилки у текстах, поліпшують їх структуру та загальну якість.

Майстри з ремонту годинників. Довговічні годинники, котрі були такі популярними раніше, наразі активно замінюються на цифрові, а це в свою чергу знижує попит на пошук майстрів з ремонту.

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