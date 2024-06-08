Microsoft інвестує кошти у хмарні технології та штучний інтелект у Швеції — Finance.ua

Microsoft інвестує кошти у хмарні технології та штучний інтелект у Швеції 08.06.2024, 02:07 — Фондовий ринок

Microsoft інвестує кошти у хмарні технології та штучний інтелект у Швеції

Microsoft інвестує 33,7 млрд шведських крон ($3,2 млрд) в розширення своєї хмарної інфраструктури та інфраструктури штучного інтелекту в Швеції протягом двох років.

Про це пише Reuters.

Зростаюча популярність генеративного штучного інтелекту стимулює попит на хмарні сервіси, що спонукає компанії, включаючи Microsoft і Amazon Web Services, інвестувати мільярди доларів у будівництво центрів обробки даних в Європі, пише видання.

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У листопаді Microsoft інвестувала в центри обробки даних у Великобританії, а в лютому — в Німеччині та Іспанії.

Microsoft планує розмістити 20 тис. найсучасніших графічних процесорів, які прискорюють комп’ютерні розрахунки, у своїх шведських дата-центрах у Сандвікені, Гавле та Стаффансторпі.

За словами президента Microsoft Бреда Сміта, компанія використовуватиме швидші процесори Nvidia і, можливо, звернеться до напівпровідників AMD і зрештою, до деяких власних чіпів.

Гонка за розробкою генеративних програм ШІ призвела до сплеску попиту на передові чіпи, здатні підтримувати ці складні додатки.

У компанії заявили про прагнення прискорити впровадження ШІ в скандинавському регіоні, до якого, окрім Швеції, входять Данія, Фінляндія, Ісландія та Норвегія.

Microsoft планує протягом трьох років навчити 250 тис. шведів навичкам роботи зі штучним інтелектом в організаціях, школах, університетах, державному секторі та суспільстві в цілому.

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Вона також інвестує у відновлювану енергетику і закупила майже 1 000 МВт відновлюваної енергії у Швеції.

Goldman Sachs розглядає бум ШІ як можливість для сектору на суму близько 1 трильйона доларів, оскільки технологічні компанії інвестують у центри обробки даних для навчання своїх великих мовних моделей, що потребують великих потужностей.

«ШІ - це технологічна трансформація, яку слід розглядати як мультиплікатор або каталізатор. Це частина стратегії на майбутнє, коли після успішної боротьби з інфляцією ми вступаємо в нову фазу, інвестиційну фазу», — сказав Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Швеції.

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