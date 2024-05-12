Microsoft розморозить підвищення зарплат для найбільш ефективних співробітників — Finance.ua

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Microsoft розморозить підвищення зарплат для найбільш ефективних співробітників

Фондовий ринок
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Microsoft розморозить підвищення зарплат для найбільш ефективних співробітників
Microsoft розморозить підвищення зарплат для найбільш ефективних співробітників
Корпорація Microsoft планує відновити підвищення зарплат для найбільш ефективних співробітників.
Про це повідомив Insider.
Вірогідне підвищення зарплат може бути цього місяця.
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Ці плани не були оголошені в масштабах усієї компанії, але керівник хмарних технологій Скотт Гатрі сказав співробітникам на зустрічі 30 квітня, що цього року зарплати можуть зрости.
Microsoft заявляє, що розморожує підвищення зарплат «за заслуги перед компанією».
Рік тому, у електронному листі працівникам CEO Сатья Наделла повідомляв, що компанія замкнена в «конкурентному середовищі, а також стикається з глобальною макроекономічною невизначеністю».
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«Цього року економічні умови дуже відрізняються в багатьох вимірах, включаючи попит клієнтів, ринок праці та інвестиції, необхідні для наступного циклу інновацій. Враховуючи це, ми фінансуємо нашу компенсацію відповідно до загального ринку», — писав Наделла.
CEO Microsoft пояснив, що це рішення потрібне для того, щоб зібрати достатньо ресурсів для фундаментальних інвестицій в штучний інтелект.
Сам же Наделла отримав майже $55 млн за свою службу в 2022 фінансовому році, що на 10% більше, ніж компенсація, яку він отримав у 2021 році. Про скорочення чи замороження підвищення його зарплати не повідомлялося.
За матеріалами:
ITC.ua
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