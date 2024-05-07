Microsoft побудує сонячну електростанцію з рекордною потужністю, аналогів якій немає у світі — Finance.ua
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Microsoft побудує сонячну електростанцію з рекордною потужністю, аналогів якій немає у світі

Енергетика
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Microsoft побудує сонячну електростанцію з рекордною потужністю, аналогів якій немає у світі
Microsoft побудує сонячну електростанцію з рекордною потужністю, аналогів якій немає у світі
Microsoft уклала з компанією Brookfield найбільшу корпоративну угоду у галузі «зеленої» енергетики.
За даними Financial Times, IT-гігант інвестує 10 мільярдів доларів у проекти з виробництва енергії з відновлюваних джерел, які розроблятимуться Brookfield Asset Management і поставлятимуться Brookfield Renewable Partners.
Угода передбачає будівництво великих вітрових і сонячних електростанцій з 2026 по 2030 рік з сумарною потужністю до 10,5 ГВт. Це приблизно у вісім разів більше за обсяг попередньої найбільшої угоди, яку колись уклала Rio Tinto з австралійським оператором сонячних електростанцій.
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Компанія Brookfield планує розширити свої наявні потужності, які наразі становлять 33 ГВт, а партнерство з Microsoft значно сприятиме цьому. Microsoft заявила, що має намір використовувати свій вплив і кошти для створення тривалого позитивного впливу на всіх споживачів електрики.
Окрім цього, Microsoft зараз володіє дата-центрами загальною потужністю понад 5 ГВт і планує додати ще 1 ГВт у найближчі пів року та 1,5 ГВт у першій половині 2025 року. Компанія є одним із найбільших корпоративних покупців відновлюваної енергії, а також планує найближчим часом розгорнути ШІ-інфраструктуру потужністю 5 ГВт спільно з OpenAI.
За матеріалами:
noworries
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