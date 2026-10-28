Генератор чи зарядна станція: скільки коштує автономність під час блекауту

Підготувати квартиру до тривалих відключень світла у 2026 році можна приблизно за 45−60 тис. грн, а приватний будинок — за 90−125 тис. грн. Проте витрати на придбання обладнання — лише частина вартості автономності. Важливо враховувати також пальне, обслуговування та термін служби акумуляторів. Дослідження Emporium показує, які рішення обходяться дешевше в довгостроковій перспективі.

У дослідженні порівняли основні сценарії резервного живлення та розрахували вартість умовного «кошика блекауту». У 2026 році його сума становить понад 70 тис. грн.

Скільки коштує обладнання для 8 годин автономності

Фахівці розглянули кілька сценаріїв, за яких резервне живлення має забезпечувати потреби домогосподарства протягом восьми годин поспіль. Для розрахунків використали медіанні ціни на обладнання, представлене на ринку на момент дослідження.

Забезпечення зв’язком та освітленням

Базовий сценарій передбачає роботу інтернету, LED-освітлення загальною потужністю 20 Вт і можливість зарядити один-два смартфони. За вісім годин таке обладнання споживатиме приблизно 0,4 кВт·год.

Для цього можна придбати міні-ДБЖ для роутера та ONU з напругою 12 В і 9 В, повербанк ємністю 20 000−30 000 мА·год і LED-лампи з USB-підключенням. Загальна вартість такого комплекту становитиме приблизно 6−7 тис. грн.

Інший варіант — портативна зарядна станція з LiFePO4-акумулятором ємністю 500−600 Вт·год і номінальною потужністю від 300 Вт. Її ціна становить орієнтовно 10−12 тис. грн.

Автономне робоче місце

Якщо під час відключень потрібно працювати за ноутбуком або комп’ютером із монітором потужністю близько 100 Вт, споживання електроенергії за вісім годин зросте до 1,2 кВт·год.

Один із варіантів — система з інвертора потужністю 1,2 кВт із чистою синусоїдою та LiFePO4-акумулятора на 12,8 В ємністю 120 А·год. Такий комплект коштуватиме приблизно 24−27 тис. грн. Водночас його самостійне складання потребує відповідних знань.

Простіше скористатися готовою зарядною станцією номінальною потужністю 1,5−2 кВт із LiFePO4-акумулятором ємністю 1,5 кВт·год. Залежно від бренду та функціональності вона обійдеться приблизно в 30−40 тис. грн.

Резервне живлення квартири

Якщо до робочого місця та освітлення додати холодильник і телевізор, споживання за вісім годин становитиме приблизно 2,32 кВт·год.

Для такого сценарію підійде портативна зарядна станція ємністю 3 кВт·год із номінальною потужністю від 3 кВт. Її вартість становить орієнтовно 45−60 тис. грн.

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Альтернативою може бути система з інвертора та LiFePO4-акумулятора достатньої ємності. Її вартість — близько 40 тис. грн, але до цієї суми потрібно додати витрати на підключення до електромережі квартири та встановлення рубильника.

Розрахунок охоплює базові потреби. Використання потужних побутових приладів, наприклад електрочайника або мікрохвильової печі, у цьому сценарії не передбачене.

Резервне живлення приватного будинку

У приватному будинку до базового споживання додається електроенергія для газового котла з насосом потужністю 120 Вт, септика й іншої автоматики потужністю 155 Вт. У результаті споживання за вісім годин зростає до 4,52 кВт·год.

Один із варіантів резервного живлення — бензиновий генератор. Бюджетні моделі невідомих брендів потужністю 2−3 кВт коштують приблизно 9−12 тис. грн, а пристрої від відомих виробників — 20−25 тис. грн.

Водночас генератори не можна використовувати у квартирах, закритих приміщеннях або інших місцях, де вихлопні гази можуть накопичуватися. Це створює ризик отруєння чадним газом.

Альтернативою для приватного будинку є система з гібридного однофазного інвертора потужністю 5,5−6 кВт на 48 В, акумуляторного блока LiFePO4 на 51,2 В ємністю 120−130 А·год і блока автоматичного введення резерву (АВР).

Вартість такого комплекту становить приблизно 90−125 тис. грн. За оцінкою дослідження, це один із варіантів, що поєднує зручність використання, безпеку та передбачувані витрати на обслуговування.

«Кошик блекауту»: скільки коштує підготуватися до відключень

Фахівці також сформували умовний «кошик блекауту», до якого включили не лише обладнання для резервного живлення, а й пристрої, аксесуари та витратні матеріали, що допомагають пережити відключення електроенергії.

У 2026 році загальна вартість такого набору становить 70 377 грн. До нього входять товари для резервного живлення, освітлення, зв’язку та базових побутових потреб.

Водночас ця сума є індикатором вартості обладнання на ринку, а не рекомендацією придбати всі товари зі списку. Генератор, зарядна станція та інверторна система частково виконують однакові функції, тому купувати їх усі одночасно не обов’язково. Залежно від потреб домогосподарства склад набору може змінюватися.

Як отримати найдешевшу автономність під час блекауту

Ціна придбання обладнання — не єдиний показник, на який варто зважати. Щоб оцінити витрати в довгостроковій перспективі, фахівці Emporium розрахували вартість однієї години автономного живлення з урахуванням терміну експлуатації, початкової ціни, обслуговування та операційних витрат.

За результатами моделювання, бензиновий генератор має найнижчу розрахункову вартість першої години використання — близько 400 грн. Проте в довгостроковій перспективі він виявився найдорожчим варіантом: 50,5 грн за годину автономності.

Для порівняння, година роботи зарядної станції або системи з інвертора та LiFePO4-акумулятора в цій моделі коштує приблизно 3,4 грн — майже у 15 разів менше.

Чому LiFePO4 вигідніший за AGM

Для зарядних станцій і систем із LiFePO4-акумуляторами в розрахунках використали десятирічний період експлуатації. За такої моделі вартість години автономності становить близько 3,4 грн.

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Для системи з інвертора та AGM-акумуляторами цей показник вищий — 4,46 грн за годину. Причина полягає в особливостях самих батарей: AGM мають меншу допустиму глибину розряду, коротший циклічний ресурс і потребують заміни приблизно кожні 1,5−2 роки.

У системах із LiFePO4-акумуляторами батарея може прослужити довше. За певних умов після тривалого використання може знадобитися заміна лише інвертора, тоді як акумуляторний блок іще залишатиметься придатним до роботи.

Чому генератор обходиться дорожче

Висока вартість години автономності від генератора пов’язана з регулярними витратами на пальне, витратні матеріали й технічне обслуговування. Крім того, після приблизно 2000 мотогодин роботи може знадобитися капітальний ремонт двигуна або придбання нового генератора.

Проте генератори мають і свої переваги. Вони можуть забезпечувати вищу потужність, а під час тривалого блекауту, коли зарядити акумулятори немає можливості, стають одним із практичних джерел електроенергії.