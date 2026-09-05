Генератор чи зарядна станція: що краще обрати для дому під час відключень світла Сьогодні 07:12 — Технології&Авто

Генератор чи зарядна станція: що обрати

Зарядна станція особливо зручна в квартирі, де важливі тиша, компактність і можливість безпечно користуватися пристроєм у приміщенні. Генератор натомість стане більш практичним рішенням для приватного будинку, тривалих відключень і ситуацій, коли потрібно живити потужне обладнання.

У виданні «Мета» зазначають , перед вибором варто врахувати не лише потужність техніки, а й тривалість автономної роботи, місце встановлення, рівень шуму та спосіб відновлення запасу енергії.

Саме ці характеристики визначають, яке рішення буде зручнішим у конкретних умовах.

У чому різниця

Зарядна станція працює від акумулятора, тому не потребує пального та запуску двигуна.

Вона може живити роутер, ноутбук, освітлення, телевізор, газовий котел, холодильник та іншу побутову техніку, якщо її номінальна і пікова потужність відповідають можливостям конкретної моделі.

Станція особливо зручна для квартири, офісу або будинку, коли потрібно підтримувати роботу основних приладів протягом кількох годин.

Її головне обмеження — ємність акумулятора. Вона вимірюється у ват-годинах, а фактичний час роботи залежить від навантаження та температури навколишнього середовища.

Зарядна станція

Якщо батарея заряджена, станцію можна використовувати одразу. Коли запас енергії вичерпається, її доведеться зарядити від електромережі, автомобільної розетки, сонячної панелі або іншого сумісного джерела.

Генератор працює інакше: він виробляє електроенергію за рахунок пального.

Тривалість його роботи залежить від обʼєму бака, навантаження та витрати пального. Після дозаправлення генератор знову може живити техніку, тому він краще підходить для тривалих відключень, зокрема коли електроенергії немає добу й довше.

Генератор

Водночас генератор складніший в експлуатації та має важливе обмеження: його не можна запускати у квартирі, гаражі, підвалі або іншому закритому приміщенні через небезпеку отруєння чадним газом.

Таке обладнання встановлюють лише зовні будівлі, подалі від відчинених вікон, дверей і вентиляційних каналів, забезпечивши достатнє відведення вихлопних газів.

Зверніть на це увагу під час вибору

Насамперед потрібно визначити, які саме прилади працюватимуть одночасно. Їхню потужність необхідно підсумувати, а до отриманого значення бажано передбачити запас приблизно 20−30%.

Для холодильника, насоса, котла та електроінструмента важливо також врахувати короткочасний стрибок споживання під час запуску.

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Для зарядної станції важливим параметром є ємність акумулятора. Чим більше ват-годин має батарея, тим більший запас енергії вона може накопичити.

Однак реальна автономність залежить не лише від цифри на корпусі, а й від того, яке обладнання підключене та скільки воно споживає.

У генератора основними параметрами є об’єм паливного бака, навантаження і витрата пального.

Його автономність можна продовжити дозаправленням, однак перед цим двигун потрібно вимкнути й дати йому охолонути.

Сам генератор розрахований на циклічну роботу із зупинками, передбаченими інструкцією конкретної моделі.

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Не менш важливим фактором залишається шум. Зарядна станція працює значно тихіше за генератор.

Під навантаженням у неї може вмикатися система охолодження, проте вона все одно підходить для використання в закритому приміщенні. Це особливо актуально вночі, коли шум двигуна може заважати.

Для приватного будинку генератор може бути практичнішим, якщо електроенергія потрібна для свердловинного або циркуляційного насоса, опалення, холодильника, електроінструмента та кількох інших енергоємних приладів одночасно.

Він також стане у пригоді на дачі, у майстерні чи на будівельному об’єкті, якщо там є безпечне місце для встановлення.

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Якщо генератор планують підключати до домашньої електромережі, потрібна схема, яка унеможливлює зворотне подавання напруги. Таке підключення повинен виконувати кваліфікований електрик.

Для електроніки, автоматики котла та іншої чутливої техніки краще використовувати інверторний генератор із чистою синусоїдою.

Перед підключенням також необхідно перевірити пускову потужність приладів і не перевищувати допустиме навантаження.

Кому підійде зарядна станція, а кому — генератор

Зарядна станція є оптимальним варіантом для квартири, офісу або будинку, якщо від резервного живлення потрібно кілька годин роботи основних пристроїв.

Вона дозволяє продовжити роботу, залишатися на зв’язку та підтримувати інтернет під час планових відключень.

До неї можна підключити освітлення, заряджати телефони, планшети й акумулятори, а також забезпечити резервне живлення котла чи холодильника.

Такий варіант особливо доречний, якщо немає місця для безпечного встановлення генератора або зберігання пального.

Портативні моделі також зручно брати із собою в подорожі, використовувати на дачі, у майстерні чи на будівельному об’єкті, переносячи між робочими зонами.

Додатковою перевагою можуть бути моделі з функцією ДБЖ. Якщо така можливість передбачена виробником, станція автоматично переходить на живлення від акумулятора після зникнення напруги.

Генератор варто розглядати, якщо відключення можуть тривати добу й довше, необхідно живити потужне обладнання або одночасно працює кілька енергоємних приладів.

Він також підходить для об’єктів, які взагалі не підключені до електромережі.

Однак для його використання необхідні безпечне місце зовні будівлі та умови для зберігання бензину, дизельного пального або газового балона.

Чи можна використовувати генератор і зарядну станцію разом

Вибирати щось одне необов’язково. Генератор і зарядна станція можуть доповнювати одне одного.

Наприклад, генератор можна періодично використовувати для заряджання акумуляторної станції, а після цього вимикати двигун. Накопичена енергія дозволить тихо живити техніку вночі або в проміжках між запусками генератора.

Такий підхід дає змогу скоротити час роботи двигуна, витрату пального та рівень шуму, водночас зберігаючи резерв на випадок тривалого відключення світла.

Отже, однозначної відповіді на питання, що краще — генератор чи зарядна станція, немає.

Для квартири та нетривалих відключень більш зручним рішенням стане зарядна станція, особливо коли важливі тиша, простота використання та безпека в приміщенні.

Для приватного будинку, тривалих відключень і потужного обладнання більше можливостей дає генератор.

А поєднання двох систем може забезпечити тривалу автономність і водночас дозволити користуватися електроенергією без постійного шуму двигуна.

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