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Як часто потрібно очищати сонячні панелі

Енергетика
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Очищення сонячних панелей
Очищення сонячних панелей, Фото: magnific
Пил, пилок, пташиний послід та інші забруднення поступово накопичуються на сонячних панелях і можуть знижувати їхню ефективність. Якщо поверхня стала помітно брудною, очистити її можна самостійно за допомогою води, м’якої щітки та звичайного засобу для миття посуду.
Про те, як правильно очищати сонячні панелі та як часто це потрібно робити, пише House Digest.

Як правильно очистити сонячні панелі

Перед очищенням потрібно переконатися, що до панелей можна безпечно дістатися.
Спочатку м’якою щіткою, віником або шваброю варто обережно прибрати листя та інше велике сміття. Після цього панелі можна ретельно промити водою зі шланга. Використовувати максимальний тиск води не варто, оскільки сильний струмінь може пошкодити систему.
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Якщо на поверхні залишився пташиний послід, деревна смола або інші стійкі забруднення, можна змішати воду з невеликою кількістю засобу для миття посуду та акуратно пройтися м’якою щіткою. Після цього панелі потрібно знову промити водою.
Якщо панелі встановлені горизонтально й після очищення на них залишилася вода, її можна прибрати великою тканиною або рушником.

Чого не варто робити під час очищення

Верхній шар більшості сонячних панелей виготовлений із загартованого скла, тому надто агресивне очищення може залишити подряпини та назавжди пошкодити поверхню.
З цієї ж причини не рекомендується застосовувати жорсткі щітки та агресивні хімічні засоби. Для очищення достатньо води, звичайного засобу для миття посуду та м’якої щітки.
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Під час огляду також варто перевірити, чи немає пошкоджень від гілок, птахів або предметів, які могли потрапити на панелі під час сильного вітру.

Як часто потрібно мити сонячні панелі

Частота очищення залежить від умов, у яких встановлена система. Похилі панелі потребують менше догляду, оскільки дощ, вітер і сила тяжіння природним чином прибирають частину забруднень.
На горизонтальних панелях бруд і дощова вода можуть накопичуватися сильніше.
У запилених районах поверхню радять перевіряти приблизно кожні три місяці. Для звичайного заміського будинку панелі рекомендується очищати щонайменше двічі на рік.
За матеріалами:
Novyny.live
Сонячні панелі
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