Фінляндія передала понад 27 тонн енергетичного обладнання двом областям України
Фінляндія передала енергетичне обладнання двом областям України.
Зі складів Міненерго до підприємств критичної інфраструктури Волинської та Київської областей доставлене енергетичне обладнання вагою понад 27 тонн.
Гуманітарна допомога надана Фінляндією і включає дизельні генератори та вимикачі різної напруги.
«Дякуємо фінській компанії Fingrid Oyj та Уряду Фінляндії за внесок в енергетичну стійкість України! Особлива подяка Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM) за логістичну підтримку в наданні цієї допомоги!» — пише Міненерго.
Раніше писали, що Фінляндія виділяє близько 28,5 млн євро з фондів співпраці в галузі розвитку на відновлення енергетичного сектору України, що постраждав від війни. Йдеться про постачання електростанцій.
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