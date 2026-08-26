Фінляндія передала понад 27 тонн енергетичного обладнання двом областям України Сьогодні 17:12 — Енергетика

Фінляндія передала енергетичне обладнання двом областям України.

Зі складів Міненерго до підприємств критичної інфраструктури Волинської та Київської областей доставлене енергетичне обладнання вагою понад 27 тонн.

Гуманітарна допомога надана Фінляндією і включає дизельні генератори та вимикачі різної напруги.

«Дякуємо фінській компанії Fingrid Oyj та Уряду Фінляндії за внесок в енергетичну стійкість України! Особлива подяка Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM) за логістичну підтримку в наданні цієї допомоги!» — пише Міненерго.

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Раніше писали , що Фінляндія виділяє близько 28,5 млн євро з фондів співпраці в галузі розвитку на відновлення енергетичного сектору України, що постраждав від війни. Йдеться про постачання електростанцій.

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