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Фінляндія передала понад 27 тонн енергетичного обладнання двом областям України

Енергетика
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Фінляндія передала енергетичне обладнання двом областям України.
Зі складів Міненерго до підприємств критичної інфраструктури Волинської та Київської областей доставлене енергетичне обладнання вагою понад 27 тонн.
Гуманітарна допомога надана Фінляндією і включає дизельні генератори та вимикачі різної напруги.
«Дякуємо фінській компанії Fingrid Oyj та Уряду Фінляндії за внесок в енергетичну стійкість України! Особлива подяка Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM) за логістичну підтримку в наданні цієї допомоги!» — пише Міненерго.
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Раніше писали, що Фінляндія виділяє близько 28,5 млн євро з фондів співпраці в галузі розвитку на відновлення енергетичного сектору України, що постраждав від війни. Йдеться про постачання електростанцій.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
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