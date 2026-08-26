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Фінляндія закупить FPV-дрони для навчань на 14 млн євро

Світ
25
Сили оборони Фінляндії уклали контракт на суму 14 млн євро на закупівлю FPV-дронів у рамках подальшого зміцнення військового потенціалу країни.
Про це, як пише «Європейська правда», інформує Yle.
Фінські Сили оборони повідомили, що 24 серпня підписали угоду з фінською технологічною компанією Insta Group про постачання FPV-дронів для навчальних цілей. Ці літальні апарати також здатні нести зброю та інші корисні навантаження.
За даними Сил оборони, ця закупівля є частиною довгострокової програми розвитку потенціалу безпілотних літальних апаратів та безпілотних систем у всьому фінському війську.
Нові системи дозволять розширити навчання з використання безпілотних літальних апаратів на всі підрозділи бригадного рівня, що стане значним розширенням можливостей країни у сфері ведення війни з використанням дронів.
Всі придбані системи будуть виготовлені у Фінляндії.
Фінська армія розпочала навчати призовників експлуатації FPV-дронів у Військовій академії восени 2025 року.
З початку 2026 року навчання було поширене на інші підрозділи бригадного рівня по всій країні.
Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб заявив під час візиту до Києва 23 серпня, що найближчим часом Фінляндія та Україна підпишуть угоду про дрони.
За матеріалами:
Економічна Правда
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