0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського

Світ
37
Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського
Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського
Американський підприємець Ілон Маск отримав орден Свободи.
Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського
«За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки постановляю: Нагородити орденом Свободи МАСКА Ілона — підприємця, інженера, керівника компаній „СпейсЕкс“ та „Тесла“, Сполучені Штати Америки», — йдеться в указі.
Орден Свободи — найвища державна нагорода України, яку вручають за визначні заслуги в утвердженні суверенітету й незалежності держави.
Підстави для нагородження:
  • зміцнення незалежності України;
  • об’єднання українського суспільства;
  • досягнення в розвитку демократії, реформ та економіки;
  • захист конституційних прав і свобод громадян героїзм і патріотизм на благо держави.
Хто може отримати:
  • громадяни України, іноземці та особи без громадянства — довічно або посмертно, за указом Президента.
  • Повторне нагородження не передбачене.
Нагадаємо, ще на початку серпня ЗМІ писали, що Ілон Маск виступає проти використання супутникової системи Starlink для завдань ударів по території росії.
Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський попросив посприяти отриманню дозволу на використання Starlink для наведення ударів по російських ракетних батареях, які атакують українські міста.
З аналогічними проханнями непублічно нібито звертався й колишній міністр оборони України Михайло Федоров, однак мільярдер наразі відмовляється поступатися.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems