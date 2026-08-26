Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського Сьогодні 18:12 — Світ

Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського

Американський підприємець Ілон Маск отримав орден Свободи.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського

«За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки постановляю: Нагородити орденом Свободи МАСКА Ілона — підприємця, інженера, керівника компаній „СпейсЕкс“ та „Тесла“, Сполучені Штати Америки», — йдеться в указі.

Орден Свободи — найвища державна нагорода України, яку вручають за визначні заслуги в утвердженні суверенітету й незалежності держави.

Підстави для нагородження:

зміцнення незалежності України;

об’єднання українського суспільства;

досягнення в розвитку демократії, реформ та економіки;

захист конституційних прав і свобод громадян героїзм і патріотизм на благо держави.

Хто може отримати:

громадяни України, іноземці та особи без громадянства — довічно або посмертно, за указом Президента.

Повторне нагородження не передбачене.

Нагадаємо, ще на початку серпня ЗМІ писали, що Ілон Маск виступає проти використання супутникової системи Starlink для завдань ударів по території росії.

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський попросив посприяти отриманню дозволу на використання Starlink для наведення ударів по російських ракетних батареях, які атакують українські міста.

З аналогічними проханнями непублічно нібито звертався й колишній міністр оборони України Михайло Федоров, однак мільярдер наразі відмовляється поступатися.

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