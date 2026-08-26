У Чехії погодили підвищення мінімальної зарплати з 2027 Сьогодні 02:43 — Світ

Чеський прапор

У Чехії коаліція погодила підвищення мінімальної зарплати на найближчі два роки. Вже з січня 2027 року найнижчий заробіток має зрости на 2500 крон, а наступного року очікується ще одне підвищення.

Про це пише czechia-online.

Мінімальна зарплата у Чехії зросте до 24 900 крон

Згідно з проєктом урядової постанови, у 2027 році мінімальна зарплата становитиме 44,6% середньої зарплати. Це означає її збільшення з нинішніх 22 400 до 24 900 крон на місяць.

У 2028 році показник має зрости до 45,8% середнього заробітку. За нинішніми розрахунками, мінімальна зарплата тоді може становити близько 26 900 крон.

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Заплановане підвищення:

2026 рік — 22 400 крон;

2027 рік — 24 900 крон (+2500 крон);

2028 рік — орієнтовно 26 900 крон (+2000 крон).

Разом із мінімальною зарплатою зміняться й гарантовані оклади. У Чехії вони поділені на чотири рівні залежно від складності, відповідальності та необхідної кваліфікації працівника.

«Підвищення мінімальної зарплати на 2027 рік становить 2500 крон, і це якраз рівень 44,6%», — заявив після засідання коаліції міністр праці Алеш Юхелка.

Профспілки вимагають швидшого підвищення зарплат

До 2029 року мінімальна зарплата у Чехії за чинним механізмом має поступово досягти 47% середнього заробітку. Профспілки вважають цього недостатнім і наполягають, щоб надалі показник підвищили до 50%.

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Вони звертають увагу, що чеська мінімальна зарплата залишається однією з найнижчих у ЄС і поступається, зокрема, польській. Роботодавці водночас підтримують збереження передбачуваного механізму розрахунку, хоча очікують подальшого помітного зростання витрат на оплату праці.

За даними Інформаційної системи про середній заробіток, мінімальну зарплату отримують близько 181 тисячі працівників у Чехії, або 4,9%. Після погодження трипартитою урядову постанову ще має затвердити Кабінет міністрів.

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