Якщо рішення буде ухвалене, воно може стати наймасштабнішим одночасним анулюванням віз в історії США. Очікується, що такий крок може спричинити судові оскарження.
Які візи хочуть анулювати
За даними AP, у найближчі тижні Державний департамент США може оголосити про анулювання віз категорій B1 і B2, виданих у період із 2016 до 2026 року. Йдеться про іноземців, які після отримання таких віз подали заяви на притулок або вже перебувають у процесі його отримання.
Рішення готують спільно з Міністерством внутрішньої безпеки США.
Як пише видання, представник Державного департаменту Томмі Пігготт заявив, що відомства визначають іноземців, які в’їхали до США як короткострокові відвідувачі, але згодом подали заяви на притулок, щоб залишитися в країні на постійній основі.
Водночас точна кількість анульованих віз поки невідома. У Держдепартаменті зазначають, що процес буде поступовим, тому кількість рішень може змінюватися.
Саме анулювання віз не означатиме автоматичної негайної депортації. За словами чиновників, люди з незавершеними справами про надання притулку можуть втратити статус бізнесових або туристичних відвідувачів, але їхні справи щодо притулку продовжать розглядати.
Візи B1 зазвичай використовують для ділових поїздок, а B2 — для туризму, відвідування родичів або отримання медичної допомоги.
Адміністрація Трампа протягом останніх 18 місяців уже анулювала близько 175 тисяч віз. Серед причин були кримінальні правопорушення — від водіння у нетверезому стані до зґвалтувань і пограбувань — а також публічні висловлювання людей проти політики США.
За даними AP, перевірка власників чинних віз B1 і B2 почалася після того, як Держдепартамент отримав від Служби громадянства та імміграції США інформацію про заяви на отримання притулку.