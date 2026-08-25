США хочуть анулювати до 200 тисяч віз — Associated Press Сьогодні 16:28 — Світ

Віза США

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується анулювати до 200 тисяч бізнесових і туристичних віз іноземців, які подали або зараз подають заяви на отримання притулку у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на документи Державного департаменту США та двох американських чиновників.

Якщо рішення буде ухвалене, воно може стати наймасштабнішим одночасним анулюванням віз в історії США. Очікується, що такий крок може спричинити судові оскарження.

Які візи хочуть анулювати

За даними AP, у найближчі тижні Державний департамент США може оголосити про анулювання віз категорій B1 і B2, виданих у період із 2016 до 2026 року. Йдеться про іноземців, які після отримання таких віз подали заяви на притулок або вже перебувають у процесі його отримання.

Рішення готують спільно з Міністерством внутрішньої безпеки США.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ. ✈️🌍

Як пише видання, представник Державного департаменту Томмі Пігготт заявив, що відомства визначають іноземців, які в’їхали до США як короткострокові відвідувачі, але згодом подали заяви на притулок, щоб залишитися в країні на постійній основі.

Водночас точна кількість анульованих віз поки невідома. У Держдепартаменті зазначають, що процес буде поступовим, тому кількість рішень може змінюватися.

Читайте також Українцям у США загрожує дострокова втрата права на роботу

Саме анулювання віз не означатиме автоматичної негайної депортації. За словами чиновників, люди з незавершеними справами про надання притулку можуть втратити статус бізнесових або туристичних відвідувачів, але їхні справи щодо притулку продовжать розглядати.

Візи B1 зазвичай використовують для ділових поїздок, а B2 — для туризму, відвідування родичів або отримання медичної допомоги.

Адміністрація Трампа протягом останніх 18 місяців уже анулювала близько 175 тисяч віз. Серед причин були кримінальні правопорушення — від водіння у нетверезому стані до зґвалтувань і пограбувань — а також публічні висловлювання людей проти політики США.

За даними AP, перевірка власників чинних віз B1 і B2 почалася після того, як Держдепартамент отримав від Служби громадянства та імміграції США інформацію про заяви на отримання притулку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.