0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США хочуть анулювати до 200 тисяч віз — Associated Press

Світ
32
Віза США
Віза США
Адміністрація президента США Дональда Трампа готується анулювати до 200 тисяч бізнесових і туристичних віз іноземців, які подали або зараз подають заяви на отримання притулку у Сполучених Штатах.
Про це повідомляє Associated Press із посиланням на документи Державного департаменту США та двох американських чиновників.
Якщо рішення буде ухвалене, воно може стати наймасштабнішим одночасним анулюванням віз в історії США. Очікується, що такий крок може спричинити судові оскарження.

Які візи хочуть анулювати

За даними AP, у найближчі тижні Державний департамент США може оголосити про анулювання віз категорій B1 і B2, виданих у період із 2016 до 2026 року. Йдеться про іноземців, які після отримання таких віз подали заяви на притулок або вже перебувають у процесі його отримання.
Рішення готують спільно з Міністерством внутрішньої безпеки США.
Як пише видання, представник Державного департаменту Томмі Пігготт заявив, що відомства визначають іноземців, які в’їхали до США як короткострокові відвідувачі, але згодом подали заяви на притулок, щоб залишитися в країні на постійній основі.
Водночас точна кількість анульованих віз поки невідома. У Держдепартаменті зазначають, що процес буде поступовим, тому кількість рішень може змінюватися.
Читайте також
Саме анулювання віз не означатиме автоматичної негайної депортації. За словами чиновників, люди з незавершеними справами про надання притулку можуть втратити статус бізнесових або туристичних відвідувачів, але їхні справи щодо притулку продовжать розглядати.
Візи B1 зазвичай використовують для ділових поїздок, а B2 — для туризму, відвідування родичів або отримання медичної допомоги.
Адміністрація Трампа протягом останніх 18 місяців уже анулювала близько 175 тисяч віз. Серед причин були кримінальні правопорушення — від водіння у нетверезому стані до зґвалтувань і пограбувань — а також публічні висловлювання людей проти політики США.
За даними AP, перевірка власників чинних віз B1 і B2 почалася після того, як Держдепартамент отримав від Служби громадянства та імміграції США інформацію про заяви на отримання притулку.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
СШАВашингтонТрамп
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems