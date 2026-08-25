Українці в Португалії можуть отримати понад 5 тис. євро за переїзд — умови програми Сьогодні 13:31 — Світ

Португалія

Іноземці, які легально проживають у Португалії, можуть отримати державну фінансову підтримку за переїзд до внутрішніх районів країни. За певних умов сума виплати може перевищити 5 тисяч євро.

Допомога доступна працівникам, підприємцям і цифровим кочівникам у межах програми Emprego Interior MAIS, пише Open4business. Скористатися допомогою, за умови виконання вимог, можуть також українці, які легально перебувають у Португалії та мають відповідний статус.

Хто може отримати допомогу на переїзд

Програма призначена для тих, хто переїжджає до визначених внутрішніх муніципалітетів Португалії.

Отримати підтримку можуть люди, які:

переїжджають для роботи за наймом;

переносять до внутрішнього регіону вже наявну професійну діяльність;

створюють власний бізнес або робоче місце;

продовжують працювати дистанційно.

Претендувати на виплати можуть громадяни ЄС, Європейської економічної зони та Швейцарії, а також громадяни інших країн, які легально проживають у Португалії. Програма також поширюється на іноземців зі статусом тимчасового захисту.

Розміри виплат

У 2026 році базова виплата для працівників із безстроковим трудовим договором становить 3 759,91 євро. Таку саму суму можуть отримати ті, хто створює власне робоче місце або компанію.

Для працівників зі строковим договором тривалістю щонайменше 12 місяців базова допомога становить 2685,65 євро.

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Крім основної виплати, передбачені доплати:

20% від базової суми — за кожного члена сім’ї, який переїжджає разом із заявником;

до 805,70 євро — на перевезення майна.

Наприклад, працівник із безстроковим договором, який переїжджає разом з одним членом сім’ї, може отримати 5317,59 євро. У цю суму входять 3759,91 євро основної допомоги, 751,98 євро сімейної надбавки та 805,70 євро на перевезення речей.

Які умови потрібно виконати

Для отримання допомоги необхідно перенести постійне місце проживання до внутрішнього регіону Португалії щонайменше на 12 місяців.

Якщо людина влаштовується на нову роботу або створює власний бізнес, переїхати потрібно протягом 180 днів до або після початку роботи чи створення бізнесу.

Зарплата за трудовим договором не може бути нижчою за національну мінімальну зарплату. Для строкового договору встановлено ще одну умову — він має бути укладений щонайменше на 12 місяців.

Програма також дозволяє створити невелику компанію з кількістю робочих місць до 10 або відкрити власне робоче місце. Якщо заявник створює комерційну компанію, він повинен володіти більш ніж 50% її капіталу та голосуючих прав.

Виплати для цифрових кочівників

Окрема категорія програми передбачена для іноземних цифрових кочівників.

Допомогу можуть отримати іноземці, які легально проживають у Португалії, працюють дистанційно на роботодавця або замовника за межами країни та переїжджають до внутрішнього регіону.

Для них професійна діяльність має бути розпочата після 1 січня 2022 року, а дохід не може бути нижчим за мінімальну зарплату в Португалії.

Коли виплачують гроші та як подати заявку

Допомогу виплачують у два етапи. Спочатку заявник отримує 60% затвердженої суми — після прийняття заяви та подання необхідних документів.

Решту 40% виплачують на 13-му місяці після початку роботи, створення бізнесу або перенесення робочого місця.

Заявки подають через державний портал iefponline. Станом на серпень 2026 року прийом заявок відкритий і триватиме до вичерпання фінансування програми.

Подати заявку потрібно не пізніше ніж через 180 днів після початку дії трудового договору, створення власного бізнесу або перенесення робочого місця.

Водночас програма не діє для будь-якого переїзду до Португалії. Нове місце проживання, а в окремих випадках і місце роботи, має бути розташоване в муніципалітеті або парафії, включених IEFP до переліку внутрішніх територій.

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