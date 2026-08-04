Скільки нині коштує житло в Португалії: чому 400 тис. євро більше не достатньо Сьогодні 08:00 — Нерухомість

Скільки нині коштує житло в Португалії: чому 400 тис. євро більше не достатньо

Сьогодні купити житло в Португалії за ціною менше 400 000 євро стає дедалі складніше, а в деяких випадках навіть неможливо.

430 500 євро, пише es.euronews. Згідно з даними Imovirtual Barometer, середня ціна по країні становить430 500 євро,пише

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Середня ціна

Згідно з останнім дослідженням Imovirtual Barometer, платформи, що спеціалізується на ринку нерухомості, проведеним у травні 2026 року, середня національна ціна купівлі житла становить 430 500 євро. Ця цифра охоплює всі типи нерухомості, як нову, так і вторинну, і здається неможливою для значної частини населення.

Думка експертів

«За відсутності нового житла на ринку та надзвичайно динамічного попиту, молодим людям, португальським сім’ям, стає дуже важко придбати власне житло», — пояснила Патрісія Барао, президент Асоціації професійних представників ріелторів Португалії (APEMIP), в інтерв’ю Euronews.

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До цього додаються «вартість землі, вартість будівництва, вартість робочої сили, вартість проектів, спеціальностей, збори та міські збори», — описує Патрісія Барао, фактори, які значною мірою сприяють високим цінам на житло.

Рікардо Вагарінью, генеральний директор будівельної компанії MomentVM, вказує на ще один фактор, який сприяв зростанню ринкових цін. «Схоже, що на основі того, що уряд дозволив молодим людям: придбати нерухомість з державною гарантією вартістю до 450 000 євро, тепер визначено новий рівень», що призвело до того, що ринок «зробив усе дорожчим, як вживане, так і нове, оскільки люди мають легший доступ до фінансування», — пояснює він.

Брак робочої сили робить житло дорожчим

Житлова криза пов’язана не лише з браком будинків, а й з нестачею людей для їх будівництва. І історія повторюється: якщо мало пропозиції та високий попит, ціни зростають.

«Існує нестача спеціалізованих фахівців, таких як «муляри, електрики, сантехніки, теслі з опалубки чи субпідрядники «, — перераховує Рікардо Вагарінью.

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Держава скоротила інвестиції в інфраструктуру та великі проекти, а банки припинили надавати кредити на житло та підприємницьку діяльність, що призвело до банкрутства багатьох будівельних компаній та «відтоку мізків» у цьому секторі.

«Тих, хто був хорошим і залишився тут, недостатньо для того обсягу, який ми хочемо створити», — зазначає він.

«За оцінками, для будівництва потрібно 80 000 людей, і якщо всі хочуть, щоб люди працювали, то, звичайно, вони запропонують трохи більше. Ось чому ціна на робочу силу зростає», — пояснює він.

Бізнесмен також зазначає, що ринок житлового будівництва конкурує з державними проектами та масштабними приватними проектами. «Аеропорти, залізничні колії, автомагістралі та всі ці великі проекти також споживають багато робочої сили», — додає Рікардо Вагарінью.

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Цього року в Португалії шторми, які спустошили центр країни, також сприяли збільшенню попиту на робочу силу в будівельному секторі, що призвело до прискорення так званого «зеленого маршруту» для іммігрантів у цьому секторі.

Будівельні матеріали також стали дорожчими.

Інфляція будівельних матеріалів з 2021 року, з початком війни в Україні, також є однією зі змінних, що пояснює зростання кінцевої ціни житла.

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