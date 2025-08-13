Португалія змінить міграційні правила: як це вплине на українців — Finance.ua
Португалія змінить міграційні правила: як це вплине на українців

Особисті фінанси
81
Португалія змінить міграційні правила: як це вплине на українців
Португалія змінить міграційні правила: як це вплине на українців
У липні парламент Португалії проголосував за пакет обмежень, а вже наступного дня президент країни Марселу Ребелу ді Соза підписав закон про створення нового силового підрозділу Поліції у справах іноземців.
Вона контролюватиме перебування іноземців, перевірятиме документи в аеропортах і на вулицях, а також займатиметься депортаціями нелегальних мігрантів, пише visitukraine з посиланням на Publico.
Зміни, які передбачає законопроєкт

  • Скасування «вираження зацікавленості» — тепер приїхати без візи та легалізуватися на місці буде неможливо.
  • Введення спеціальної візи для пошуку кваліфікованої роботи.
  • Обмеження возз’єднання сім’ї. Так, запросити близьких можна буде лише після 2 років легального проживання (виняток — неповнолітні діти).
  • Нові строки для отримання громадянства: для громадян країн із португальською мовою — 7 років, для всіх інших, зокрема українців, — 10 років (замість 5).
Наразі документ перебуває на розгляді у президента, який може його затвердити, відправити на доопрацювання або ветувати.

Туристичне страхування за кордон

Як це вплине на українців

За офіційними даними, станом на квітень 2025 року в Португалії під тимчасовим захистом перебувають 55 485 українців.
До початку повномасштабної війни тут офіційно проживало понад 28 тисяч громадян України. Частина з них уже набула громадянства або статусу постійного резидента.
Тимчасовий захист для українців у Португалії продовжено до березня 2026 року, але нові заявки не приймаються.
Можливі зміни ускладнять легалізацію для тих, хто планує переїзд у майбутньому. Зокрема, через скасування «вираження зацікавленості» доведеться оформлювати візу ще до приїзду.

Які візи доступні українцям

  • D8 (віза цифрового кочівника) — для віддалених працівників із доходом від 3 280 євро/міс. (SEF Португалія).
  • D7 — для осіб із пасивним доходом від 820 євро/міс. (інвестиції, оренда тощо) (SEF Португалія).
  • Jobseeker Visa — для пошуку роботи на строк до 120 днів із можливістю продовження ще на 60 (SEF Португалія).
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
