У США підвищили вартість візи H-1B до $100 тисяч: як це позначиться на українському IT

У США змінили правила для іноземних фахівців, тепер оформлення робочої візи H-1B коштує $100 тисяч. На перший погляд, це могло б створити труднощі для українських спеціалістів, яких запрошують до США. Однак опитані експерти вважають, що підвищення вартості візи не лише не стане проблемою для української IT-індустрії, а й може відкрити для неї нові можливості.

Що таке віза H-1B

Віза H-1B — один із головних механізмів, який дозволяє американським компаніям тимчасово наймати іноземних спеціалістів у галузях, що потребують високої кваліфікації: IT, інженерії, медицини та фінансів. Для участі в програмі необхідно мати щонайменше ступінь бакалавра.

19 вересня 2025 року президент Дональд Трамп підписав прокламацію, яка ускладнила можливість отримати цю візу. Так, з 1 жовтня будь-яка нова петиція на H-1B тепер вимагає сплати збору в розмірі $100 000. Раніше витрати роботодавця становили від $2000 до $5000.

Офіційна мета змін — захист американського ринку праці та стимулювання найму громадян США. Влада пояснює, що деякі компанії зловживали програмою, замінюючи американських працівників дешевшою іноземною робочою силою. Новий «цінник» має спонукати бізнес залучати іноземців лише у виняткових випадках, коли знайти спеціаліста в США неможливо.

Як це може вплинути на український аутсорс

На перший погляд, обмеження на релокацію фахівців до США — головного ринку замовників IT-послуг — могли б вдарити по українському сектору. Проте експерти вважають, що ситуація, навпаки, може зіграти Україні на користь.

Як пояснює CEO & Founder ALCOR, амбасадор Асоціації IT Ukraine в США Дмитро Овчаренко, якщо найм іноземних розробників у США стає фінансово невигідним, компанії шукатимуть альтернативи, зокрема, співпрацю з віддаленими командами та аутсорс-компаніями.

Він посилається на прогноз аналітичної агенції ISG, яка очікує, що нова структура H-1B змусить американські компанії активніше переглядати свої офшорні стратегії.

Схожу думку висловив Віталій Нужний, керівник регіону CEE компанії Ciklum. За його словами, для українських сервісних компаній це може стати навіть перевагою, адже для американських клієнтів співпраця з українськими командами буде простішою і дешевшою. Це, своєю чергою, відкриває додаткові можливості для України як одного з ключових IT-центрів у Східній Європі.

CEO Precoro Андрій Живолович вважає рішення Трампа економічно суперечливим, адже релокація фахівця означає, що він сплачує податки та витрачає кошти всередині США. А при аутсорсі ці гроші залишають країну.

Альтернативи візі H-1B

Попри ускладнення отримання найпопулярнішої візи для іноземних спеціалістів, українські фахівці мають інші варіанти.

Для молодших спеціалістів існують освітні програми, наприклад, студентська віза F-1 із подальшою можливістю працювати за програмою OPT або віза J-1 для стажувань.

Також є віза L-1 для корпоративних переміщень. Вона дозволяє переводити співробітників у межах однієї компанії, якщо вона має представництво в США.

Крім того, існує варіант cap-exempt H-1B — віза, що не підпадає під загальні квоти та доступна для роботи в неприбуткових організаціях або дослідницьких установах.

