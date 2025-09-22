Збір у 100 тис. дол. за робочі візи в США — пояснення Сьогодні 14:23 — Особисті фінанси

Збір у 100 тис. дол. за робочі візи в США — пояснення

збір у розмірі 100 тисяч доларів за подання заявки на отримання робочої візи H-1B. З 21 вересня набирав чинності указ президента США Дональда Трампа, яким він запровадив

Про це пише Axios , яке з посиланням на представника Білого дому пояснило, кому цей збір не треба буде платити.

До кого не застосують

Нову плату не будуть застосовувати до власників дійсних віз, які повторно в’їжджають в США. В публікації пояснюється, що це уточнення важливе, оскільки наказ Трампа деякі юристи сприйняли неправильно: юристи зрозуміли, що нібито й з існуючих власників негайно почнуть стягувати цей збір, тому вони у паніці почали радити своїм клієнтам повернутися до США в суботу, тобто, до того, як цей указ набере чинності.

В п’ятницю, 19 вересня, голова Білого дому підписав указ, який зобов’язує власників віз H-1B або їх корпоративних спонсорів сплачувати щорічний збір у розмірі 100 000 доларів за візу.

Вказується, що ці візи використовують для своїх працівників найбільші роботодавці, зокрема, такі технологічні компанії, як Microsoft і Amazon та аутсорсингові компаніі, як Cognizant.

Прогнозується, що це може означати нове фінансове навантаження у розмірі понад 1 мільярд доларів на рік.

Указ набрав чинності з 21 вересня. Деякі юристи з текста документа зрозуміли, що збір буде застосовуватися до всіх, хто має візу H-1B, навіть до тих, чия віза вже була затверджена, але які з якихось причин перебувають за межами США.

Раніше Президент США підписав указ про запуск нової візової програми Trump Gold Card («Золота карта Трампа»), яка дозволить фізичним особам та корпораціям отримати прискорене право на проживання у США.

Відомо, що вартість картки становитиме 1 млн доларів для фізичних осіб і 2 млн доларів для корпорацій. Як заявляє Трамп, це має залучити мільярди доларів, які будуть спрямовані на зниження податків і державного боргу США.

Йшлося про такі умови отримання карти:

заявники повинні подати документи та сплатити безповоротний реєстраційний збір;

після цього вони проходитимуть прискорену перевірку Службою громадянства та імміграції США;

у разі схвалення власнику видається карта, яка діятиме на території всіх 50 штатів і надаватиме статус постійного резидента в рамках віз EB-1 або EB-2.

Довідка Finance.ua:

Понад 1,2 мільйона іммігрантів залишили робочу силу США з січня до кінця липня, свідчать попередні дані Бюро перепису населення, проаналізовані Дослідницьким центром Pew. Це перше значне скорочення кількості іноземних працівників після того, як у 2023 році число людей, які нелегально перебувають у країні, сягнуло рекордних 14 мільйонів.

