У США запровадили «золоту карту» для іноземців

Світ
51
У США запровадили «золоту карту» для іноземців
У США запровадили «золоту карту» для іноземців
Президент США підписав указ про запуск нової візової програми Trump Gold Card («Золота карта Трампа»), яка дозволить фізичним особам та корпораціям отримати прискорене право на проживання у США.
Про це повідомив Дональд Трамп, передає Fox News.

Скільки коштуватиме карта

Відомо, що вартість картки становитиме 1 млн доларів для фізичних осіб і 2 млн доларів для корпорацій.
Як заявляє Трамп, це має залучити мільярди доларів, які будуть спрямовані на зниження податків і державного боргу США.

У своєму дописі в соцмережі Truth Social Трамп зазначив, що програма посилить легальні механізми імміграції.
«Надто довго мільйони нелегальних мігрантів заполоняли нашу країну… настав час, щоб американські платники податків отримували вигоду від нашої легальної імміграційної системи», — написав він.
Умови отримання карти:
  • заявники повинні подати документи та сплатити безповоротний реєстраційний збір;
  • після цього вони проходитимуть прискорену перевірку Службою громадянства та імміграції США;
  • у разі схвалення власнику видається карта, яка діятиме на території всіх 50 штатів і надаватиме статус постійного резидента в рамках віз EB-1 або EB-2.
За матеріалами:
Слово і Діло
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
