У Польщі побільшало молодих українців з тимчасовим захистом

У Польщі побільшало молодих українців з тимчасовим захистом
У Польщі побільшало молодих українців з тимчасовим захистом
У Польщі збільшилася кількість українців, які прагнуть отримати тимчасовий захист. Зокрема, з 26 серпня по 10 листопада 49,7 тис. українських громадян подали заявки на отримання PESEL UKR.
Про це пише Rzeczpospolita.

Хто має право на статус UKR

Статус UKR у Польщі було запроваджено у березні 2022 року для українців, які рятуються від війни. Якщо особа виїжджає з країни більш ніж на 30 днів, він автоматично анулюється. Проте можна подати заявку повторно після повернення.
Загалом за час дії програми заявки подали понад 2 млн українців, а станом на 12 листопада активний статус мали 964,4 тис. осіб.

Вплив дозволу на виїзд чоловікам 18−22 років

У виданні зазначають, за останні два місяці помітно зросла частка чоловіків у віці 18−65 років, які подали заяви про легалізацію перебування в Польщі — з 16,6% до 17,4%. Водночас частка жінок зменшилася з 48,3% до 47,7%.
Це повʼязують з тим, що з 28 серпня 2025 року чоловіки віком від 18 до 22 років мають право на безперешкодний перетин кордону.
«Перші дані вказують на значне збільшення кількості чоловіків цього віку, які приїжджають до Польщі», — заявив Цезарій Пшибиль, радник у команді аналізу соціальних процесів Польського економічного інституту.

Скільки молодих чоловіків виїхало до Польщі

Як свідчать дані Головного управління прикордонної служби, з 29 серпня по 24 листопада до Польщі в’їхало понад 121 тис. українців віком 18−22 років.
Близько 62 тис. з них залишилися у Польщі або вирушили до інших країн ЄС.

У Чехії також фіксують зростання біженців з України

Finance.ua вже писав, що українських біженців у Чехії вже майже 400 тис., що є найвищим показником у ЄС на душу населення. При чому за останні місяці кількість українців, які звертаються за тимчасовим захистом, різко зросла.
Число виданих дозволів на тимчасовий захист підскочило більш ніж удвічі, досягнувши рекордного рівня. Як зазначає прессекретарка МВС Гана Мала, дозвіл безперешкодно перетинати кордон чоловікам до досягнення 23-річного віку став причиною напливу українців до Чехії.
