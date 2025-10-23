Який вплив на економіку мав дозвол на виїзд для 18−22-річних — відповідь НБУ Сьогодні 16:26 — Казна та Політика

Який вплив на економіку мав дозвол на виїзд для 18−22-річних — відповідь НБУ

Можливий виїзд частини українців віком 18−22 років за кордон не створить критичних ризиків для економіки. Цей фактор не впливає на кумулятивні цифри зайнятості.

Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube

За словами Ніколайчука, НБУ не переглядав припущення щодо міграційних тенденцій порівняно з липневим прогнозом.

«Як і раніше, ми очікуємо, що приблизно на 200 тисяч осіб збільшиться кількість українців за кордоном. Звісно, що частина з них — це будуть молоді люди віком 18−22 років, але цей фактор не призведе до суттєвої зміни наявної робочої сили і, відповідно, не призведе до суттєвих негативних ефектів на ринку праці», — зазначив він.

Вплив на робочу силу

За словами заступника голови НБУ, в Україні близько 840 тисяч чоловіків віком 18−22 роки, з яких працюють приблизно 300 тисяч.

«Це близько 2% від усієї робочої сили. Так, мабуть, частина з них може виїхати за кордон. Ми маємо певні факти, наявну інформацію про це, в тому числі і з результатами опитувань в інших країнах і на прикордонних пунктах», сказав Ніколайчук.

Вплив цього чинника обмежений і не впливає суттєво на загальну економічну ситуацію.

«Ми за результатами опитувань бачимо, що в окремих секторах цей фактор є вагомим, але, якщо дивитися на всю економіку, то він не позначається на кумулятивних цифрах», — додав представник НБУ.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 27 серпня оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 (включно) років перетинати кордон під час воєнного стану.

