Кличко: Київ готується до найскладнішого опалювального сезону за роки війни

Казна та Політика
Кличко: Київ готується до найскладнішого опалювального сезону за роки війни
Кличко: Київ готується до найскладнішого опалювального сезону за роки війни
Київ стоїть на порозі четвертого в умовах воєнного стану опалювального сезону, який буде найскладнішим за всі роки повномасштабної війни.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

Підготовка до опалювального сезону

За словами Кличка, у столиці проводили ремонти найзношеніших і пошкоджених ворогом ділянок тепломереж, здійснювали гідравлічні випробування, оновлювали та оснащували котельні.
Також місто збільшило запаси незалежних джерел живлення й мобільних котелень, а в житлових будинках реалізовувалося співфінансування програм енергостійкості.
«Ми створювали захист енергообʼєктів, відповідно до вимог Генштабу ЗСУ. Сворювали, зазначу, самотужки», — підкреслив мер.

Нові виклики через масовані атаки

Кличко наголосив, що цього року Київ стикається з найскладнішими умовами за весь період повномасштабної війни. «Ворог особливо оскаженіло та систематично атакує енерго- й теплогенеруючі об’єкти — дронами та ракетами. Робить усе, щоб знищити критичну інфраструктуру. У таких умовах складно працювати силам ППО», — зазначив він.
Мер також згадав інші регіони, де ситуація вже критична — Чернігів, Славутич, Сумщину та інші міста.

Рішення Київради

Кличко закликав депутатів Київради ухвалити важливі бюджетні рішення, які дозволять профінансувати додаткові заходи безпеки з урахуванням можливих сценаріїв атак. Зокрема, йдеться про реконструкцію систем водопостачання та водовідведення шляхом впровадження альтернативних або резервних джерел живлення, включно з додатковими генераторами.
Мер зауважив, що для цього доведеться перерозподілити кошти з інших статей бюджету, попри те, що з міського кошторису вже «заднім числом» вилучили 8 мільярдів гривень. «Держава компенсувала за рахунок киян навіть утримання працівників „Укрзалізниці“», — підсумував Кличко.
Також Київрада має ухвалити звернення до Верховної Ради щодо збільшення видатків на зміцнення обороноздатності Києва. «Йдеться якраз про кошти, які цинічно відібрали у столиці», — пояснив очільник Києві.
Київрада звертається, щоб ці кошти були зараховані до загального фонду бюджету столиці. Та були використані винятково за такими напрямами:
  • забезпечення фінансування посиленого захисту інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту. Інших обʼєктів, що мають вплив на забезпечення життєдіяльності столиці;
  • забезпечення фінансування посиленого захисту військових обʼєктів та майна, обʼєктів і споруд оборонного та спеціального призначення, розташованих у межах Києва;
  • забезпечення фінансування посилення сил і засобів протиповітряної оборони столиці.
