НБУ наближає банківське регулювання України до стандартів ЄС

Національний банк України системно впроваджує ключові вимоги до діяльності банків відповідно до Базельських стандартів і законодавства Європейського Союзу. За результатами самооцінки 2025 року, проведеної за підтримки міжнародних партнерів, рівень еквівалентності вітчизняних регуляторних вимог європейським уже становить 78%.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Для повноцінного вступу України до Європейського Союзу необхідно імплементувати всі чинні в ЄС вимоги до банківського сектору. З цією метою НБУ розробив поетапний план упровадження регуляторних змін.

Графік: НБУ

Зміни, реалізовані наприкінці 2025 року

Станом на кінець 2025 року Національний банк:

оновив вимоги щодо контролю концентрації кредитного ризику (LEX);

запровадив вимоги до покриття капіталом операційного ризику;

увів вимоги до розкриття інформації про управління ризиками відповідно до Pillar III.

Регуляторні новації у першому півріччі 2026 року

Упродовж першого півріччя 2026 року НБУ планує:

знизити мінімальні вимоги до достатності капіталу до рівня, встановленого в ЄС;

запровадити вимоги щодо дотримання банками буферів консервації капіталу та системної важливості;

установити вимоги до управління ризиком третіх сторін.

Друге півріччя 2026 року

У другому півріччі 2026 року регулятор продовжить роботу над:

упровадженням підходів до управління ESG-ризиками в банках;

встановленням вимог до дотримання індивідуальних нормативів відповідно до Pillar II;

розширенням переліку інформації, що підлягає розкриттю в межах Pillar III.

Подальші етапи реформування

У 2027 році планується врахування інструментів сек’юритизації в банківських нормативах після розроблення та ухвалення відповідного законодавства.

Після завершення воєнного стану та вступу України до Європейського Союзу передбачено імплементацію Директиви про відновлення та врегулювання діяльності банків (BRRD), а також запровадження складніших методів розрахунку вимог до капіталу.

За даними НБУ, банки готові до запланованих регуляторних новацій. Оцінка стійкості 2025 року підтвердила наявність у банківській системі достатнього запасу міцності та здатність банків зберігати стабільність навіть за несприятливих сценаріїв.

Крім того, банки забезпечили безперервність власних операційних процесів, що дозволяє здійснювати подальшу трансформацію сектору без відчутних змін для клієнтів.

