Україна збільшила виробництво озброєння у півтора раза за рік — Міноборони
За підсумками 2025 року підприємства АТ «Українська оборонна промисловість» збільшили обсяги виробництва озброєння та військової техніки у півтора раза порівняно з попереднім роком — зі 122 млрд грн у 2024 році до понад 180 млрд грн у 2025-му.
Такий динамічний стрибок став результатом розширення виробничих потужностей та зростання завантаженості підприємств — кількість державних контрактів за минулий рік зросла більш ніж на 50%.
«Це відповідь України на виклики сучасної війни та свідчення того, що наша зброя стає фундаментом національної безпеки», — зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Особливу роль у досягненні цих результатів відіграли ветерани. В «Укроборонпромі» триває розвиток кадрового потенціалу та соціальна інтеграція захисників: кількість ветеранів, які приєдналися до команди АТ «Укроборонпром» та підприємств Групи в 2025 році, зросла на 37%. Наразі в структурі товариства працюють понад 1000 ветеранів.
Також «Укроборонпромом» активізовано роботу зі співпраці з навчальними закладами для підготовки нових кадрів.
