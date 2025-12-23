Уряд ухвалив пакет рішень для зміцнення українського ОПК Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів ухвалив пакет рішень для зміцнення оборонної індустрії України. Ідеться про нові умови з релокації та швидкого відновлення виробничих потужностей українських зброярів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

«Започатковуємо новий експериментальний проєкт щодо „Мотор Січі“. Прискорюємо проєктування нових об’єктів підприємства. Забезпечуємо їх водою, газом, теплом та електрикою за спрощеною процедурою. Даємо можливість створювати допоміжну інфраструктуру для безперервної роботи релокованих потужностей. Гарантуємо захищеність чутливої безпекової інформації», — заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, все це активізує відновлення та створення нових об’єктів «Мотор Січі» для виконання державних оборонних контрактів у режимі 24/7.

Крім того, було конкретизовано умови, критерії та механізми надання фінансової державної підтримки оборонним підприємствам. Зокрема, щодо часткової компенсації процентних і лізингових платежів.

«Зміцнюємо, модернізуємо та масштабуємо оборонну індустрію, аби українське військо мало все необхідне для захисту держави, життя та здоров’я кожної людини», — резюмував Шмигаль.

