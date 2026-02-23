Український бізнес під час війни демонструє унікальну стійкість — Financial Times Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Економічна стійкість України здивувала партнерів і ворогів, і навіть зараз, у розпал війни, багато секторів демонструють стабільне зростання.

Про це пише Financial Times

Автори навели приклад оборонної компанії «Українська броня», яка з минулого року виробляє артилерійські снаряди калібру НАТО. У 2022 році компанія втратила два виробничі об’єкти на тимчасово окупованій частині Запорізької області. А зараз гендиректор Владислав Белбас заявив, що компанія збільшила виробництво до такої міри, що річний державний контракт на поставку мінометів був виконаний всього за шість місяців. За його словами, український бюджет не завжди може дозволити собі закупити все, що виробляють українські виробники.

«Цей поворот свідчить про вражаючу стійкість українського бізнесу та економіки в цілому, які переживають шок від найбільшого в Європі вторгнення на сушу з часів Другої світової війни», — зазначили автори.

При цьому повномасштабне російське вторгнення не призвело до повного економічного колапсу або банківської кризи. Після спаду виробництва, викликаного вторгненням у 2022 році, ВВП щорічно зростає. Центральний банк України прогнозує, що зростання прискориться в 2027 і 2028 роках після стабільного рівня в 1,8% цього року. Економіст з Європейського банку реконструкції та розвитку Дімітр Богов назвав зростання стабільним, незважаючи на надзвичайно складні умови.

«Швидкість технологічних інновацій в Україні, особливо в області сучасних програм зі створення дронів, застала зненацька як партнерів країни, так і її ворогів», — йдеться в статті.

Економічний збиток

Однак зростання економіки країни не може приховати величезні економічні збитки. Війна охопила більшу частину сходу і півдня країни, де розташовані деякі з найродючіших земель України, а також центри важкої промисловості. Експорт з ключових секторів — зокрема, сільського господарства і металургії — скоротився у зв’язку з російським вторгненням, а мільйони людей покинули країну.

Країна, як і раніше, залежить від державних витрат, а основне зростання забезпечують сектори, пов’язані з війною. Автори вказали, що реальний ВВП, як і раніше, залишається на 21% нижче рівня 2021 року і більш ніж на 40% нижче рівня початку 1990-х років. Минулого року Україна зафіксувала величезний дефіцит поточного рахунку, який склав трохи менше 15% ВВП, а інфляція в 2026 році, за прогнозами, досягне 7,5%.

Бюджетна підтримка Заходу, як і раніше, має вирішальне значення для підтримки державного сектора.

«Без підтримки ЄС і МВФ економіка України, швидше за все, впаде або, принаймні, не продемонструє таку стійкість і відновлення», — вважає Максим Самойлюк, економіст Центру економічної стратегії, київського аналітичного центру.

Аналітики також вказали, що наслідки війни будуть відчуватися впродовж десятиліть після її закінчення. Але деякі зміни, викликані військовими умовами, можуть стати економічними перевагами, пише видання. Наприклад, екосистема стартапів у галузі військових технологій, що розростається, прагне дати Києву перевагу на полі бою, яка могла б компенсувати перевагу росії в живій силі.

«Десятки компаній працюють над створенням наземних роботів для постачання передових підрозділів, складних рішень для радіоелектронної боротьби з російськими дронами і модулів штучного інтелекту, що дозволяють безпілотним літальним апаратам літати і навіть вражати цілі автономно», — зазначили автори.

