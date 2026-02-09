Зеленський назвав умови, які повернуть бізнес і людей у села
Для сталого розвитку українських сіл необхідні спеціальні державні програми, доступні кредитні умови та розвиток інфраструктури, які стимулюватимуть приватний бізнес і сприятимуть поверненню людей до громад.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського авіаційного інституту.
«Щодо розвитку українських сіл. Індустріалізація — вона не в Україні, вона в усьому світі відбувається. Це окремі потрібні програми, дотації для того, щоб там були виробництва», — зазначив він.
Глава держави зауважив, що не впевнений, що найкращий варіант — державні підприємства по всіх селах, «тому що державними підприємствами треба комусь керувати, а держава як менеджер — не найкраща. Держава повинна давати кращі умови, щоб був приватний сектор».
Фінансові стимули та повернення населення
«Що може повернути людей у села? Я бачив країни, які відкривають спеціальні програми для сіл. І зазвичай це дотаційні речі доти, поки це дійсно невигідно. А вигідно — це коли в державі є гроші, й підприємства розростаються. І люди виїжджають за межу міст для того, щоб побудувати там підприємства», — підкреслив президент.
За його словами, відповідні програми — вони частково є: спеціальні кредитні програми, де умови для сіл набагато кращі, ніж для міст, «але цього замало. Бажання відкрити десь підприємство в селі — треба, щоб там були люди, не тільки умови».
Ключова роль інфраструктури
Водночас він підкреслив, щоб у селі було життя, потрібно, щоб була інфраструктура, а також потрібні спеціальні умови для підприємств, для приватного сектору, який може відкрити бізнес у селі.
«Раніше країну називали аграрною, тому зрозуміло, що в селі є що робити. Сільське господарство на високому рівні. Навіть із тимчасовою окупацією певних територій нашої держави врожай більше під час війни, ніж до. Люди намагаються робити все. Навіть землі менше, а врожаю більше. І навіть із тим, що блокували нам залізницю, морські шляхи тощо. А все одно об’єм продажу в Україні був більший. Тому село буде актуальним. Треба трішки часу», — додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що люди, які мають складні та небезпечні професії, а також деякі сільські жителі можуть вийти на пенсію раніше за інших.
Як розповідала раніше директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В. Птухи Елла Лібанова, проблема спустошення сіл в Україні почалася ще до початку війни у 2014 році. За її словами, в українських селах, «якщо немає доріг і транспорту, молодь не хоче залишатися».
