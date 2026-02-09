0 800 307 555
Які автомобілі найчастіше ввозяться в Україну

Технології&Авто
20
Volkswagen став найбільш затребуваним брендом, який імпортували
Volkswagen став найбільш затребуваним брендом, який імпортували
Минулого року в Україну ввезли 444 860 транспортних засобів. Це на 17% більше, ніж у 2024 році, але все ще приблизно на третину менше, ніж до повномасштабної війни — у 2021-му.
Про це повідомляє Опендатабот.

Ринок вживаних авто залишається домінуючим

Україна й надалі залишається ринком машин із пробігом. Понад 70% усього імпорту торік становили саме вживані авто.
Середній вік ввезеного транспорту не змінився — 9 років. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 11 років.
Які автомобілі найчастіше ввозяться в Україну

Раритети на дорогах

Серед імпортованого транспорту траплялися й справжні раритети. Найстарішим став мопед Honda Monkey 1967 року, а серед авто — Chevrolet Corvette 1971 року.
Навіть серед електромобілів є свої «ветерани»: найстарішому Peugeot iOn — 15 років.

Бум на електроавто перед відновленням податків

Напередодні відновлення податків на імпорт електрокарів попит на них суттєво зріс. Кожне четверте авто, ввезене торік, було електричним.
За кількістю імпорту електромобілі обійшли дизельні авто:
  • електрокари — 109 309,
  • дизельні — 94 014.
Втім лідерство зберегли бензинові машини — 195 059 авто.
Показово, що з 504 люксових авто, які підпали під податок на розкіш, половина також була електричною.

Найпопулярніші бренди та моделі

Найбільш затребуваним брендом загалом став Volkswagen. Він лідирував у 20 областях України. Втім були й винятки:
  • Одеська область — BMW,
  • Чернігівська та Донецька — Renault,
  • Херсонська — мото-бренд Spark.
Найпопулярнішою імпортованою моделлю року стала Tesla Model Y.
Якщо ж дивитися лише на електромобілі, картина ще чіткіша: Tesla — бренд № 1 у 22 регіонах. Вона поступилася лише:
  • Volkswagen — у Закарпатській області,
  • BYD — у Сумській.

Де реєстрували найбільше авто

Майже кожен п’ятий ввезений транспортний засіб був зареєстрований у Києві — 80 425 авто. Далі йдуть:
  • Львівська область — 51 730,
  • Київська — 28 179,
  • Дніпропетровська — 26 311,
  • Рівненська — 23 608.
Які автомобілі найчастіше ввозяться в Україну
Раніше ми повідомляли, що седан Toyota Camry давно зарекомендував себе, передусім, завдяки надійності, проте дослідження показали, що на ринку є ще більш «живучі» авто.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниЛегкові автомобіліВживані авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
