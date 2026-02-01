Найнадійніші авто сучасності (фото) Сьогодні 23:22 — Технології&Авто

Toyota Camry славиться надійністю, але на ринку є і витриваліші моделі, Фото: Toyota

Седан Toyota Camry давно зарекомендував себе, передусім, завдяки надійності, проте дослідження показали, що на ринку є ще більш «живучі» авто. Експерти проаналізували популярні рейтинги надійності від Consumer Reports та J.D. Power і визначили 8 нових і вживаних моделей, які перевершили Toyota Camry. Серед них виявилися авто різних класів та цінових категорій.

Про це повідомляє сайт Jalopnik.

Toyota Corolla

«Молодша сестра» Camry також дуже надійна — у рейтингу J.D. Power вона отримала 87 балів зі 100. Toyota Corolla має перевірену роками конструкцію і недорога. Гібрид не менш надійний, ніж бензиновий варіант.

Toyota Corolla, Фото: Toyota

Nissan Kicks

Кросовер Nissan Kicks першого покоління простий, дешевий і безпроблемний. J.D. Power свого часу назвали його найнадійнішим кросовером 2022 року. Примітно, що модель досі продається паралельно з Kicks другої генерації.

Nissan Kicks, Фото: Nissan

Toyota Crown

Крос-седан Toyota Crown збудований на платформі Camry, але більший, розкішніший і потужніший. До того ж, у нього стандартний повний привід та підвищений кліренс.

Toyota Crown, Фото: Toyota

Nissan Murano

Nissan Murano попереднього, третього, покоління отримав 88 балів від J.D. Power. У нього надійний атмосферний V6 на 260 сил та комфортабельні ортопедичні сидіння.

Nissan Murano, Фото: Nissan

Subaru Crosstrek

Автомобілі Subaru не менш надійні, аніж Toyota. Subaru Crosstrek недорогий, якісно зібраний, має високий рівень безпеки та чудову прохідність завдяки високому кліренсу і симетричному повному приводу.

Subaru Crosstrek, Фото: Subaru

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross у рейтингах надійності отримала вищі оцінки, аніж Camry. Доступний кросовер просторий і практичний, а в гібридному виконанні економічний.

Toyota Corolla Cross, Фото: Toyota

Toyota Avalon

Toyota Avalon, по суті, є збільшеною Camry, тому зберігає всі її сильні сторони. Седан свого часу отримав 91 бал від J.D. Power. Він просторий, багато оснащений і має потужний 3,5-літровий V6.

Toyota Avalon, Фото: Toyota

Subaru Impreza

Як і споріднений Crosstrek, Subaru Impreza вирізняється довговічністю. Consumer Reports визнали її найнадійнішим авто на ринку. Вона практична, непогано керується і доволі економічна як для повнопривідного авто.

Subaru Impreza, Фото: Subaru

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.