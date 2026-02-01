0 800 307 555
Найнадійніші авто сучасності (фото)

Toyota Camry славиться надійністю, але на ринку є і витриваліші моделі
Toyota Camry славиться надійністю, але на ринку є і витриваліші моделі, Фото: Toyota
Седан Toyota Camry давно зарекомендував себе, передусім, завдяки надійності, проте дослідження показали, що на ринку є ще більш «живучі» авто. Експерти проаналізували популярні рейтинги надійності від Consumer Reports та J.D. Power і визначили 8 нових і вживаних моделей, які перевершили Toyota Camry. Серед них виявилися авто різних класів та цінових категорій.
Про це повідомляє сайт Jalopnik.

Toyota Corolla

«Молодша сестра» Camry також дуже надійна — у рейтингу J.D. Power вона отримала 87 балів зі 100. Toyota Corolla має перевірену роками конструкцію і недорога. Гібрид не менш надійний, ніж бензиновий варіант.
Toyota Corolla
Toyota Corolla, Фото: Toyota

Nissan Kicks

Кросовер Nissan Kicks першого покоління простий, дешевий і безпроблемний. J.D. Power свого часу назвали його найнадійнішим кросовером 2022 року. Примітно, що модель досі продається паралельно з Kicks другої генерації.
Nissan Kicks
Nissan Kicks, Фото: Nissan

Toyota Crown

Крос-седан Toyota Crown збудований на платформі Camry, але більший, розкішніший і потужніший. До того ж, у нього стандартний повний привід та підвищений кліренс.
Toyota Crown
Toyota Crown, Фото: Toyota

Nissan Murano

Nissan Murano попереднього, третього, покоління отримав 88 балів від J.D. Power. У нього надійний атмосферний V6 на 260 сил та комфортабельні ортопедичні сидіння.
Nissan Murano
Nissan Murano, Фото: Nissan 

Subaru Crosstrek

Автомобілі Subaru не менш надійні, аніж Toyota. Subaru Crosstrek недорогий, якісно зібраний, має високий рівень безпеки та чудову прохідність завдяки високому кліренсу і симетричному повному приводу.
Subaru Crosstrek
Subaru Crosstrek, Фото: Subaru

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross у рейтингах надійності отримала вищі оцінки, аніж Camry. Доступний кросовер просторий і практичний, а в гібридному виконанні економічний.
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross, Фото: Toyota 

Toyota Avalon

Toyota Avalon, по суті, є збільшеною Camry, тому зберігає всі її сильні сторони. Седан свого часу отримав 91 бал від J.D. Power. Він просторий, багато оснащений і має потужний 3,5-літровий V6.
Toyota Avalon
Toyota Avalon, Фото: Toyota 

Subaru Impreza

Як і споріднений Crosstrek, Subaru Impreza вирізняється довговічністю. Consumer Reports визнали її найнадійнішим авто на ринку. Вона практична, непогано керується і доволі економічна як для повнопривідного авто.
Subaru Impreza
Subaru Impreza, Фото: Subaru
