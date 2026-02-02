Apple встановила рекорд продажів iPhone
Apple повідомила про найуспішніший квартал в історії iPhone.
За підсумками першого фінансового кварталу 2026 року виручка від продажу смартфонів перевищила $85,3 млрд, що стало абсолютним рекордом для продукту.
Навіть на тлі затримок із запуском ключових AI-функцій попит на нову лінійку iPhone 17 виявився значно вищим за очікування ринку.
Історичний максимум для iPhone
У звітному кварталі доходи від iPhone зросли на 23% у річному вимірі, перевищивши позначку $85,3 млрд. Це найвищий показник за всю історію продукту з моменту його запуску у 2007 році.
Генеральний директор Тім Кук під час дзвінка з інвесторами охарактеризував попит як безпрецедентний, зазначивши, що рекорди продажів були зафіксовані в усіх географічних регіонах від Північної Америки та Європи до Азії та ринків, що розвиваються.
Продажі попри AI-затримки
Рекордний квартал iPhone відбувся на тлі затримок із впровадженням персоналізованої Siri з підтримкою штучного інтелекту. Оновлення, яке Apple анонсувала раніше, було перенесене, що спричинило критику з боку частини аналітиків та порівняння з конкурентами.
Втім, як показали фінансові результати, відсутність повноцінних AI-функцій не мала суттєвого впливу на попит. Користувачі продовжили обирати iPhone завдяки поєднанню апаратних можливостей, стабільності iOS та розвиненої екосистеми сервісів.
