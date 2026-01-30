0 800 307 555
Apple купила ізраїльський ШІ-стартап за $1,6 млрд

Придбання Q.ai може стати ще одним кроком Apple до глибшої інтеграції ШІ у пристрої, www.cultofmac.com
У четвер Apple оголосила про придбання Q. ai — ізраїльського стартапу, що розробляє ШІ-технології для роботи зі звуком.
Про це пише Reuters.
Офіційні умови угоди компанія не розкриває, однак, за інформацією джерела, знайомого з ситуацією, Q. ai оцінили приблизно у 1,6 млрд доларів. Стартап підтримували відомі венчурні фонди, зокрема Matter Venture Partners, Kleiner Perkins, Spark Capital, Exor та GV (колишня Google Ventures).

Що розробляє Q. ai

Apple поки не пояснює, як саме використовуватиме напрацювання Q.ai. Водночас у компанії зазначають, що стартап працює над новими алгоритмами машинного навчання, які допомагають пристроям краще розпізнавати шепіт і покращувати якість звуку в складних умовах.
Минулого року Q. ai подала патентну заявку на технологію, що аналізує мікрорухи шкіри обличчя. Вона дозволяє розпізнавати вимовлені слова, ідентифікувати людину, а також оцінювати емоції, частоту серцебиття, дихання та інші фізіологічні показники.

Команда переходить до Apple

До Apple приєднаються близько 100 співробітників Q. ai, включно з генеральним директором Авіадом Майзелсом та співзасновниками Йонатаном Векслером і Аві Барлією.
Майзелс — добре відоме ім’я для Apple. Раніше він заснував компанію PrimeSense, яку Apple придбала у 2013 році. Саме ця угода стала важливим кроком до переходу iPhone від Touch ID до Face ID.
У своїй заяві Майзелс зазначив: «Приєднання до Apple відкриває надзвичайні можливості для розширення меж та реалізації повного потенціалу того, що ми створили, і ми раді запропонувати цей досвід людям у всьому світі».
Apple вже активно інтегрує штучний інтелект у свої продукти. Зокрема, минулого року компанія представила функцію перекладу мов у навушниках AirPods.
Старший віцепрезидент Apple з апаратних технологій Джоні Сроуджі також прокоментував угоду: «Q.ai — це чудова компанія, яка є піонером у використанні візуалізації та машинного навчання. Ми раді придбати компанію та ще більше з нетерпінням чекаємо на те, що нас чекає далі».

Що це означає для Apple

Придбання Q. ai може стати ще одним кроком Apple до глибшої інтеграції ШІ у споживчі пристрої — від навушників до майбутніх поколінь iPhone, де звук, розпізнавання мови та біометрія відіграватимуть дедалі важливішу роль.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
AppleШІ
