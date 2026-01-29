0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

МХП розмістила євробонди-2029 на $450 млн

Фондовий ринок
42
МХП розмістила євробонди-2029 на $450 млн
МХП розмістила євробонди-2029 на $450 млн
Міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій «МХП» розмістила євробонди на 450 млн доларів зі ставкою 10,5% і терміном погашення в 2029 році.
Про це йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі.
Зазначається, що компанія має намір використовувати кошти, отримані від продажу, для фінансування тендерної пропозиції та викупу всієї сукупної номінальної вартості 550 млн доларів облігацій МХП зі ставкою 6,95% і терміном погашення в 2026 році.
Емітентом нових цінних паперів стала дочірня компанія MHP Lux S.A. (Люксембург) з гарантіями материнської MHP SE та її дочірніх компаній в Україні.
Наприкінці квітня компанія «МХП» (Київ) оголосила про успішне завершення періоду приєднання в межах Договору купівлі-продажу акцій (SPA) з акціонерами Grupo UVESA, одним з лідерів на ринку іспанської харчової промисловості у сфері виробництва м’яса птиці.
МХП — вертикально інтегрований комплекс підприємств із виробництва курятини, інкубаційних яєць, кормів, займається рослинництвом, обробляючи 360 тис. га земель, випускає куряче м’ясо під назвою «Наша ряба».
За матеріалами:
Українські Новини
АгробізнесАгроринок
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems