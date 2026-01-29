МХП розмістила євробонди-2029 на $450 млн Сьогодні 15:15 — Фондовий ринок

МХП розмістила євробонди-2029 на $450 млн

Міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій «МХП» розмістила євробонди на 450 млн доларів зі ставкою 10,5% і терміном погашення в 2029 році.

Про це йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі

Зазначається, що компанія має намір використовувати кошти, отримані від продажу, для фінансування тендерної пропозиції та викупу всієї сукупної номінальної вартості 550 млн доларів облігацій МХП зі ставкою 6,95% і терміном погашення в 2026 році.

Емітентом нових цінних паперів стала дочірня компанія MHP Lux S.A. (Люксембург) з гарантіями материнської MHP SE та її дочірніх компаній в Україні.

Наприкінці квітня компанія «МХП» (Київ) оголосила про успішне завершення періоду приєднання в межах Договору купівлі-продажу акцій (SPA) з акціонерами Grupo UVESA, одним з лідерів на ринку іспанської харчової промисловості у сфері виробництва м’яса птиці.

МХП — вертикально інтегрований комплекс підприємств із виробництва курятини, інкубаційних яєць, кормів, займається рослинництвом, обробляючи 360 тис. га земель, випускає куряче м’ясо під назвою «Наша ряба».

