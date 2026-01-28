Wizz Air оголошує про два нові напрямки з аеропорту Ясси (рейси, терміни)
Бюджетний перевізник Румунії Wizz Air сьогодні оголошує про два довгоочікувані італійські напрямки з Міжнародного аеропорту Ясси в літньому сезоні 2026 року — Мілан Мальпенса та Піза.
Про це йдеться на сайті компанії.
Вартість квитків
Починається від 99 румунських леїв*, а квитки вже доступні на сайті wizzair.com та через мобільний додаток WIZZ.
Терміни
Сполучення з Міланом Мальпенсою розпочнеться 20 травня.
Рейси виконуватимуться щосереди та щонеділі.
Другий пункт призначення, Піза , буде доступний з 23 травня, рейси виконуватимуться щовівторка та щосуботи.
Рейси з Кишинева
Зі столиці Республіки Молдова було додано чотири маршрути, а у травні:
- нові прямі сполучення з Кишинева до Кельна (Німеччина)
- Базеля-Мюлуза (Франція),
- у червні — до Родоса (Греція) та Ріміні (Італія).
Нещодавно писали, що Лоукостер Wizz Air оголосила про запуск трьох нових літніх авіарейсів з Польщі. Нові маршрути з’єднають аеропорт Варшава-Модлін із Варною (Болгарія) та Ріміні (Італія), а також Краків із Родосом (Греція).
Довідка Finance.ua:
- З початку своєї діяльності в Румунії у 2006 році, Wizz Air постійно збільшувала свої інвестиції в країну, визнаючи її ключовим ринком.
- Наразі авіакомпанія пропонує 236 маршрутів з 14 румунських аеропортів, що з’єднують пасажирів з 82 напрямками у 27 країнах.
- За останні 19 років у Румунії Wizz Air створила дев’ять операційних баз і наразі має понад 1600 співробітників.
Поділитися новиною
Також за темою
Microsoft представила власний чіп для прискорення ШІ — деталі (фото)
Samsung показала новий бездротовий зарядний пристрій
Wizz Air оголошує про два нові напрямки з аеропорту Ясси (рейси, терміни)
Китайська компанія придбала 29% акцій Puma за 1,8 мільярда доларів
Daihatsu Mira перевтілюється у «сплячу ракету» з каркасом безпеки
Apple випустила важливе оновлення iOS 12.5.8 для старих iPhone