Apple випустила важливе оновлення iOS 12.5.8 для старих iPhone Сьогодні 03:20 — Фондовий ринок

Apple випустила важливе оновлення

Apple випустила оновлення iOS 12.5.8 для обмеженої кількості старіших iPhone, iPad та iPod touch, які не підтримують сучасні версії системи.

Апдейт має важливе значення, адже продовжує термін дії сертифіката, необхідного для роботи ключових функцій пристроїв.

Разом із новими бета-версіями своїх операційних систем для розробників компанія також оновила стабільні прошивки для застарілих гаджетів. Зокрема, iOS 12.5.8 та iPadOS 12.5.8 забезпечують коректну роботу таких сервісів, як iMessage, FaceTime та активація пристрою після січня 2027 року.

Оновлення доступне для iPhone 5s, iPhone 6 та 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2 і 3, а також iPod touch шостого покоління. Користувачам цих моделей радять встановити апдейт, щоб уникнути проблем із базовими функціями у майбутньому.

Хоча до завершення терміну дії сертифікатів ще чимало часу, оновлення також може виправити можливі помилки, що накопичилися з моменту останнього релізу системи у січні 2023 року.

itechua За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.