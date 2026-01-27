0 800 307 555
Засновник Dragon Capital продав міноритарну частку в «Українській правді» нідерландському фонду Pluralis

Фондовий ринок
665
Засновник Dragon Capital Томаш Фіала продав міноритарну частку в «Українській правді» нідерландському фонду Pluralis.
Про це йдеться в повідомленні Dragon Capital.
Pluralis B.V., інвестиційний імпакт-фонд під управлінням американського Media Development Investment Fund (MDIF), став міноритарним акціонером «Української правди» (ТОВ «УП Медіа Плюс» та ТОВ «УП Медіа»).
Pluralis було засновано групою європейських медіакомпаній, фондів, що підтримують демократію, та імпакт-інвесторів. Фонд інвестує в новинні медіа, що забезпечують незалежну, якісну журналістику в європейських країнах. Pluralis, який уже має інвестиції у трьох країнах Центральної та Південно-Східної Європи, тепер здійснює першу інвестицію в Україні.
Pluralis B.V. — це нідерландська компанія з обмеженою відповідальністю, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Нідерландів, зі штаб-квартирою в Амстердамі. Серед акціонерів, інвесторів і партнерів компанії — група провідних європейських медіакомпаній, фондів на підтримку демократії та імпакт-інвесторів, зокрема King Baudouin Foundation, Tinius Trust, Oak Foundation, Mediahuis, Erste Bank, Media Development Investment Fund і SEDF, а також інші імпакт-інвестори та family offices.
За матеріалами:
Українські Новини
