Засновник Dragon Capital продав міноритарну частку в «Українській правді» нідерландському фонду Pluralis 27.01.2026, 18:12 — Фондовий ринок

Засновник Dragon Capital Томаш Фіала продав міноритарну частку в «Українській правді» нідерландському фонду Pluralis.

Про це йдеться в повідомленні Dragon Capital

Pluralis B.V., інвестиційний імпакт-фонд під управлінням американського Media Development Investment Fund (MDIF), став міноритарним акціонером «Української правди» (ТОВ «УП Медіа Плюс» та ТОВ «УП Медіа»).

Pluralis було засновано групою європейських медіакомпаній, фондів, що підтримують демократію, та імпакт-інвесторів. Фонд інвестує в новинні медіа, що забезпечують незалежну, якісну журналістику в європейських країнах. Pluralis, який уже має інвестиції у трьох країнах Центральної та Південно-Східної Європи, тепер здійснює першу інвестицію в Україні.

Pluralis B.V. — це нідерландська компанія з обмеженою відповідальністю, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Нідерландів, зі штаб-квартирою в Амстердамі. Серед акціонерів, інвесторів і партнерів компанії — група провідних європейських медіакомпаній, фондів на підтримку демократії та імпакт-інвесторів, зокрема King Baudouin Foundation, Tinius Trust, Oak Foundation, Mediahuis, Erste Bank, Media Development Investment Fund і SEDF, а також інші імпакт-інвестори та family offices.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.