Daihatsu Mira перевтілюється у «сплячу ракету» з каркасом безпеки

Daihatsu, виробник компактних Kei-карів, нещодавно показав надзвичайно цікавий проект на базі Mira e: S, який поєднує в собі простоту японського міського хетчбека з по-спортивному настроєними компонентами для драйву та треку.

Ця версія, названа Track Edition, майже виглядає як «спляча ракета»: зовні — простий кей-кар, а всередині — спортивний потенціал, який може змусити серце поціновувача керування битись частіше.

Головна «родзинка» цього проекту полягає в тому, що стандартний Daihatsu Mira e: S отримав турбований 660-кубовий трициліндровий двигун у парі з п’ятиступеневою механічною коробкою передач замість звичного японського CVT-варіатора. Такий технічний тандем робить Mira не просто економним «міським дріб’язком», а автомобілем із живим та безпосереднім характером.

Цей мотор традиційно використовується в Kei-категоріях і, хоча його потужність — близько 64 к.с. (65 PS) — може здатись скромною, він видає значно більше драйву у легкому кузові Mira, особливо в поєднанні з механікою.

Track Edition від Daihatsu не лише змінив «серце» і коробку передач, але й отримав обмежувач диференціалу (LSD) та передні вентильовані дискові гальма — важливі елементи для трекових виходів чи швидких перегонів із друзями.

Ще одна відмінна риса — шеститочковий каркас безпеки, встановлений всередині кузова. Це не лише додає активної безпеки, а й підкреслює спортивний характер автомобіля, який готовий не лише для міста, а й для ліній старт-фініш у любительському автоспорті.

Несподіваний дизайн

Незважаючи на спортивні зміни під «капотом» і в шасі, зовні Track Edition виглядає майже непомітно: простий кузов Mira e: S без агресивних обважувань, базові галогенні фари та чорні 14-дюймові сталеві диски створюють ефект «сплячої бестії», яка може несподівано здивувати на серії швидкісних поворотів чи на виході з колії.

Це робить цей Kei-кар унікальним серед численних тюнінг-проектів: він не «кричить» про свою потужність, але готовий показати справжній характер тому, хто сів за кермо.

Мала вага

Легкий кузов і малий об’єм двигуна Mira завжди були частиною чарівності Kei-автомобілів — вони забезпечують живу реакцію на газ і мінімалістичний контакт із дорогою. У поєднанні з турбонаддувом і механічною трансмісією цей автомобіль не прагне рекордів у прямій, він прагне яскравих відчуттів під час руху вузькими дорогами чи на закритому майданчику.

