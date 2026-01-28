Samsung показала новий бездротовий зарядний пристрій
Samsung планує суттєво покращити швидкість бездротової зарядки для своїх нових смартфонів.
Серія Galaxy S26 підтримує швидку бездротову зарядку до 25 Вт, і зараз з’явився перший погляд на новий зарядний пристрій Samsung Qi2 потужністю 25 Вт.
Характеристики
Найпотужніший бездротовий зарядний пристрій компанії називається Magnetic Wireless Charger (модель EP-P2900BBEGWW). Логотип Qi2 25W свідчить, що він здатний забезпечувати бездротову потужність до 25 Вт, але повна потужність, ймовірно, підтримується лише на Galaxy S26 Ultra.
Пристрій виконаний у одному кольорі, оснащений USB Type-C на одному кінці та круглим магнітним адаптером на іншому, а кабель має нейлонове обплетення.
Як використовувати
Samsung рекомендує використовувати його разом із зарядним блоком USB Power Delivery потужністю 45 Вт. Конструкція зарядного адаптера схожа на бездротові Qi2-рішення інших брендів, зокрема Apple.
За попередніми даними, Galaxy S26 та S26+ зможуть заряджатися бездротово потужністю до 20 Вт за допомогою цього пристрою. Старіші моделі Samsung із сертифікацією Qi2 Ready, як Galaxy S25 та Galaxy Fold 7, також сумісні з новим зарядним адаптером, але їхня максимальна швидкість бездротової зарядки обмежена 15 Вт.
Раніше ми писали, що Samsung ще у 2026 році розширила програму Certified Re-Newed на Європу, а тепер стали відомі й ціни на відновлені смартфони.
Ціни на смартфони
У Франції Galaxy S25 з 256 ГБ пам’яті коштує 799 євро проти 902 євро за новий пристрій.
Galaxy S25 Plus у версії на 256 ГБ продається за 999 євро, а з 512 ГБ — за 1059 євро, тоді як нові моделі коштують 1172 та 1292 євро відповідно.
Флагманський Galaxy S25 Ultra з 256 ГБ оцінений у 1249 євро, а версія на 1 ТБ — у 1429 євро, тоді як новий смартфон коштує 1559 євро.
