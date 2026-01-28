0 800 307 555
Китайська компанія придбала 29% акцій Puma за 1,8 мільярда доларів

Китайська компанія Anta Sports придбала 29,06% акцій німецького виробника спортивного одягу Puma у родини Піно за $1,8 млрд, ставши найбільшим акціонером бренду.
Про це пише reuters.

Що це значить

Угода не передбачає повного поглинання Puma, але дозволить Anta отримати місця в раді директорів та вплив на стратегію компанії.
Після оголошення угоди акції Puma зросли майже на 17% за одну сесію, а акції Anta додали 1,3% на фоні зростання попередньої сесії.
Голова Anta Дін Шичжун сказав, що ціна акцій Puma не відображає довгостроковий потенціал бренду, а компанія вірить у його управлінську команду та стратегічну трансформацію. Очікується, що співпраця допоможе Puma збільшити продажі на прибутковому китайському ринку та прискорить глобальну експансію Anta.

Досвід придбання та оновлення західних брендів

Ця компанія володіє Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport та Maia Active, а також є найбільшим акціонером Amer Sports, до складу якої входять Salomon, Wilson, Peak Performance та Atomic.
Нагадаємо, Puma намагається відновити продажі та довіру інвесторів під керівництвом нового СЕО Артура Хоельда.
Компанія стикається з жорсткою конкуренцією з боку Nike, Adidas, New Balance та Hoka. Останні спроби, включно з запуском кросівок Speedcat, не створили очікуваних продажів.
Тетяна Берегова
