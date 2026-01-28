Китайська компанія придбала 29% акцій Puma за 1,8 мільярда доларів Сьогодні 09:33 — Фондовий ринок

німецького виробника спортивного одягу Puma

Китайська компанія Anta Sports придбала 29,06% акцій німецького виробника спортивного одягу Puma у родини Піно за $1,8 млрд, ставши найбільшим акціонером бренду.

Про це пише reuters

Що це значить

Угода не передбачає повного поглинання Puma, але дозволить Anta отримати місця в раді директорів та вплив на стратегію компанії.

Після оголошення угоди акції Puma зросли майже на 17% за одну сесію, а акції Anta додали 1,3% на фоні зростання попередньої сесії.

Голова Anta Дін Шичжун сказав, що ціна акцій Puma не відображає довгостроковий потенціал бренду, а компанія вірить у його управлінську команду та стратегічну трансформацію. Очікується, що співпраця допоможе Puma збільшити продажі на прибутковому китайському ринку та прискорить глобальну експансію Anta.

Досвід придбання та оновлення західних брендів

Ця компанія володіє Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport та Maia Active, а також є найбільшим акціонером Amer Sports, до складу якої входять Salomon, Wilson, Peak Performance та Atomic.

Нагадаємо, Puma намагається відновити продажі та довіру інвесторів під керівництвом нового СЕО Артура Хоельда.

Компанія стикається з жорсткою конкуренцією з боку Nike, Adidas, New Balance та Hoka. Останні спроби, включно з запуском кросівок Speedcat, не створили очікуваних продажів.

