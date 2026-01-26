Фонд держмайна продав селекційно-генетичний центр майже за 87 мільйонів гривень Сьогодні 14:24 — Фондовий ринок

Фонд державного майна реалізував на приватизаційному аукціоні держпідприємство «Науковий селекційно-генетичний центр рибництва» за 86,9 млн грн. Переможець має ще сплатити 17,4 млн грн податку на додану вартість.

Про це пише Фонд державної майни України.

ФДМУ провів успішний аукціон з приватизації ЄМК ДП «Науковий селекційно-генетичний центр рибництва», що знаходиться у Києві на суму 86,9 млн гривень.

Торги проходили в електронній системі «Прозорро.Продажі».

За право власності на об’єкт змагався 41 учасник, і саме завдяки високій конкуренції відбулося зростання вартості у майже 429 раз: від початкової — 202 772 грн, до переможної — понад 86,9 млн грн (+ 17,4 млн грн ПДВ). Тож загальний економічний ефект може становити 104,3 млн грн.

Після повної оплати лота з урахуванням ПДВ переможець отримає об’єкт приватизації у складі 25 одиниць нерухомого майна (виробничі, адміністративні, складські, допоміжні будівлі та споруди) та інфраструктури (мережі електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення, огородження, естакади, тощо) загальною площею 3 493,3 м² у столиці.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.