Продажі Porsche впали до мінімуму 2009 року через слабкий попит на електромобілі та спад у Китаї

Продажі Porsche різко впали у 2025 році

Німецький автовиробник Porsche зафіксував найглибше падіння продажів із часів фінансової кризи 2009 року — мінус 10% за підсумками 2025 року. Основні причини — слабший, ніж очікувалося, попит на електромобілі та різке скорочення продажів у Китаї.

Скільки автівок продала компанія у 2025 році

У 2025 році Porsche продала 279 449 автомобілів проти 310 718 роком раніше. Це найгірший результат для компанії з 2009 року, коли постачання впали на 13,7%.

Падіння підкреслює складні виклики для нового генерального директора Porsche Міхаеля Ляйтерса, який очолив компанію на початку року.

Автовиробник розпочав програму реструктуризації, спрямовану на скорочення виробничих потужностей, і веде переговори з профспілками у Німеччині про додаткову економію.

Чому впали продажі Porsche

Частково спад продажів був пов’язаний із перебоями в постачанні моделей 718 і Macan — найпопулярнішої моделі бренду.

Компанія припинила продаж бензинових версій цих авто в Європі через невідповідність вимогам ЄС з кібербезпеки та відмовилася від розробки замінників, які відповідали б новим стандартам.

Північна Америка стала найстійкішим регіоном для Porsche, попри підвищення мит у США, оголошене у 2025 році: продажі там скоротилися лише на кілька сотень автомобілів.

Водночас у Німеччині реалізація впала на 16%, загалом у Європі — на 13%.

Найбільший удар припав на Китай, де продажі знизилися на 26% - до 41 938 авто, що менш ніж удвічі від рівня 2022 року, на тлі зростання конкуренції з боку місцевих виробників.

Минулого року Porsche змушена була переглянути модельну стратегію, повернувши акцент на бензинові та гібридні автомобілі та відклавши плани запуску нових електромоделей через слабкий попит.

Комерційний директор Porsche Маттіас Беккер заявив, що компанія не очікує швидкого відновлення та планує обсяги продажів на 2026 рік обережно, роблячи ставку на стратегію «цінність замість обсягів» і розширення можливостей індивідуалізації автомобілів.

За девʼять місяців 2025 року (січень-вересень) Porsche AG зафіксувала дохід у €26,8 млрд (падіння на 6% порівняно з аналогічним періодом 2024 року), операційний прибуток склав лише €40 млн (падіння на 99% з €4 млрд у 2024-му). Це призвело до рентабельності продажів на рівні 0,2% (рік тому — 14,1%).

