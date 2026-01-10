0 800 307 555
Porsche відкликає понад 170 тисяч автомобілів у США

Технології&Авто
23
Porsche відкликає понад 170 тисяч автомобілів у США
Компанія Porsche відкликає у США 173 538 автомобілів через те, що зображення з камери заднього виду може не відображатися, коли автомобіль рухається заднім ходом.
Про це повідомляє Reuters.
Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) заявила, що це одне з найбільших відкликань автомобілів Porsche у Північній Америці за останні роки.
У 2022 році компанія відкликала 222 858 автомобілів через відсутність кришок гвинтів регулювання фар.
Нинішнє відкликання стосується низки моделей:
  • Porsche Cayenne,
  • Porsche Cayenne E-Hybrid 2019−2025 років випуску,
  • Porsche 911,
  • Porsche Taycan 2020−2025 років випуску,
  • Porsche Panamera 2024−2025 років,
  • Porsche Panamera E-Hybrid 2025 року.
Регулятор заявив, що автодилери оновлюватимуть програмне забезпечення безкоштовно.
За матеріалами:
Укрінформ
Авто
