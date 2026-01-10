Porsche відкликає понад 170 тисяч автомобілів у США Сьогодні 04:23 — Технології&Авто

Porsche відкликає понад 170 тисяч автомобілів у США

Компанія Porsche відкликає у США 173 538 автомобілів через те, що зображення з камери заднього виду може не відображатися, коли автомобіль рухається заднім ходом.

Про це повідомляє Reuters.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) заявила, що це одне з найбільших відкликань автомобілів Porsche у Північній Америці за останні роки.

У 2022 році компанія відкликала 222 858 автомобілів через відсутність кришок гвинтів регулювання фар.

Нинішнє відкликання стосується низки моделей:

Porsche Cayenne,

Porsche Cayenne E-Hybrid 2019−2025 років випуску,

Porsche 911,

Porsche Taycan 2020−2025 років випуску,

Porsche Panamera 2024−2025 років,

Porsche Panamera E-Hybrid 2025 року.

Регулятор заявив, що автодилери оновлюватимуть програмне забезпечення безкоштовно.

Укрінформ

