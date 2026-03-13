Після Audi TT і Audi R8: коли з’явиться новий спорткар компанії Сьогодні 02:14 — Технології&Авто

Концепт Audi Concept C, на базі якого створюється нова модель

Після зникнення культового купе Audi TT у модельному ряду Audi утворилася помітна прогалина. Проте бренд не планує надовго залишатися без компактного спортивного автомобіля.

У компанії підтвердили, що нове електричне спортивне купе, яке фактично стане духовним наступником TT, може вийти на ринок уже у 2027 році. Модель створюють на базі концепту Audi Concept C, який має започаткувати новий етап у розвитку спортивних моделей бренду.

Новий спорткар після зникнення TT і R8

Після завершення виробництва Audi TT та суперкара Audi R8 у модельній лінійці бренду фактично не залишилося двомісних спортивних автомобілів.

Саме тому новий електричний проєкт має стратегічне значення для компанії. За словами керівника Audi Гернот Дьольнер, концепт із самого початку створювався з прицілом на серійне виробництво.

Очікується, що автомобіль надійде у продаж приблизно через два роки після презентації концепту, що робить його одним із найшвидше розроблених проєктів бренду.

Платформа від Porsche і спортивна архітектура

Новий електричний спорткар побудують на платформі PPE (Premium Platform Electric), яку Audi розробила спільно з Porsche.

На цій же архітектурі створюють майбутні електричні версії Porsche 718 Cayman та Porsche 718 Boxster. Це означає, що автомобіль отримає електричну силову систему, орієнтовану саме на спортивну динаміку.

Інженери також планують використати незвичну компоновку батарей. Частину акумуляторів розмістять позаду сидінь, щоб відтворити баланс класичного середньомоторного спорткара та зберегти характерну керованість.

Дизайн майже не зміниться від концепту

У компанії зазначають, що серійна модель буде дуже близькою до шоукара Audi Concept C. За попередніми оцінками, приблизно 90% дизайну концепту перейде у виробництво.

Автомобіль отримає нову дизайнерську мову бренду, яку в Audi називають «радикальною простотою». Вона передбачає чисті поверхні, мінімум декоративних елементів і більш чіткі геометричні форми.

«Характер» електромобіля

У компанії розуміють, що електричні спорткари іноді сприймаються менш емоційними, ніж бензинові моделі. Тому інженери приділяють особливу увагу відчуттям від керування.

Зокрема, розглядається можливість використання віртуальної коробки передач і синтетичних звуків двигуна, щоб зробити водіння електромобіля більш захопливим. Мета проєкту — створити електричний спорткар, який буде не лише швидким, а й справді емоційним.

Один із найшвидших проєктів бренду

Розробка нової моделі відбувається за прискореною схемою, яку в Audi називають «китайською швидкістю».

Якщо графік буде дотримано, від появи ідеї до запуску серійного виробництва мине приблизно три роки, що значно швидше, ніж у більшості попередніх моделей бренду.

