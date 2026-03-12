0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд запускає платформу для розвитку безпілотників зі ШІ

Технології&Авто
13
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту, який відкриє партнерам доступ до тренування моделей штучного інтелекту для безпілотних систем на основі реальних даних з поля бою.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Співпраця держави, виробників і партнерів

«Посилюємо розвиток безпілотних систем на основі штучного інтелекту. Це новий формат співпраці між державою, українськими виробниками озброєння та міжнародними партнерами», — повідомила очільниця уряду.
Виробники озброєння матимуть доступ до спеціальної ШІ-платформи, яка дозволятиме безпечно та якісно тренувати моделі без доступу до чутливих баз даних.
Це допоможе пришвидшити розвиток автономних систем та впровадження нових технологічних рішень для фронту.
Читайте також
«Україна сьогодні має унікальний масив даних з поля бою, якого немає більше ніде у світі. Саме тому компанії мають великий запит на такі дані для розвитку оборонних технологій. Водночас для наших Сил оборони це означає ще більше технологічних можливостей, щоб ефективніше виявляти й уражати ворога на полі бою», — зазначила Свириденко.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Україна працює над створенням власної великої мовної моделі штучного інтелекту (LLM), яка стане основою для державних сервісів, чатботів та AI-асистентів. Проєкт реалізує Міністерство цифрової трансформації разом із партнерами. Йдеться не про створення нового чатбота на кшталт ChatGPT чи Gemini, а про базову технологію — «ядро», на якому працюють такі системи.
За матеріалами:
Finance.ua
ШІКабмін
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems