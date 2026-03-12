Уряд запускає платформу для розвитку безпілотників зі ШІ Сьогодні 20:40 — Технології&Авто

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту, який відкриє партнерам доступ до тренування моделей штучного інтелекту для безпілотних систем на основі реальних даних з поля бою.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Співпраця держави, виробників і партнерів

«Посилюємо розвиток безпілотних систем на основі штучного інтелекту. Це новий формат співпраці між державою, українськими виробниками озброєння та міжнародними партнерами», — повідомила очільниця уряду.

Виробники озброєння матимуть доступ до спеціальної ШІ-платформи, яка дозволятиме безпечно та якісно тренувати моделі без доступу до чутливих баз даних.

Це допоможе пришвидшити розвиток автономних систем та впровадження нових технологічних рішень для фронту.

«Україна сьогодні має унікальний масив даних з поля бою, якого немає більше ніде у світі. Саме тому компанії мають великий запит на такі дані для розвитку оборонних технологій. Водночас для наших Сил оборони це означає ще більше технологічних можливостей, щоб ефективніше виявляти й уражати ворога на полі бою», — зазначила Свириденко.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Україна працює над створенням власної великої мовної моделі штучного інтелекту (LLM), яка стане основою для державних сервісів, чатботів та AI-асистентів. Проєкт реалізує Міністерство цифрової трансформації разом із партнерами. Йдеться не про створення нового чатбота на кшталт ChatGPT чи Gemini, а про базову технологію — «ядро», на якому працюють такі системи.

