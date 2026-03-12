Meta запроваджує нову комісію за рекламу Сьогодні 10:10 — Технології&Авто

Meta перекладає податок на цифрові послуги на рекламодавців

Компанія Meta планує запровадити нові комісії за розташування, які застосовуватимуться до реклами, що показується в окремих юрисдикціях. Нові правила почнуть діяти з 1 липня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Що таке комісія за розташування

Комісія за розташування — це додатковий збір, який може застосовуватися до рекламних кампаній у певних країнах. Розмір комісії залежить не від місця реєстрації компанії, а від того, де перебуває аудиторія та в яких країнах показуються рекламні оголошення.

Наразі Meta визначила такі ставки комісії:

Австрія — 5%

Франція — 3%

Італія — 3%

Іспанія — 3%

Туреччина — 5%

Велика Британія — 2%

У компанії зазначають, що перелік країн і ставки можуть змінюватися з часом.

У Meta пояснюють, що вартість показу реклами в окремих країнах змінюється через оновлення законодавства, зокрема щодо податків на цифрові послуги. Раніше компанія самостійно покривала ці витрати. Запровадження нової комісії має допомогти адаптуватися до регуляторних змін і відповідати галузевим правилам.

Як працюватиме нова комісія

Комісія додаватиметься до витрат на рекламу після показу оголошень. Наприклад, якщо рекламна кампанія на 100 доларів показується в Італії, де діє комісія 3%, загальна сума становитиме:

100 доларів — витрати на рекламу;

3 долари — комісія за розташування.

Загальна сума до оплати становитиме 103 долари. При цьому ПДВ або інші податки нараховуватимуться додатково.

Як нові правила вплинуть на рекламодавців

Meta не використовуватиме бюджети кампаній для покриття комісій за розташування. Сума комісії додаватиметься після показу реклами. Комісія за розташування застосовується до всіх оголошень у будь-яких форматах (статичні або відео). Комісія стягуватиметься, зокрема, за оголошення у WhatsApp із переходом до повідомлень, а також за маркетингові повідомлення, рахунки за які виставляються разом із рахунками за рекламу. До інших платних повідомлень у WhatsApp не застосовуються комісії за розташування.

Комісії за розташування застосовуються до всіх способів оплати. Для повної прозорості всі комісії буде розподілено за юрисдикціями (наприклад, «Цифрові послуги в Італії»). Усі податки (наприклад, ПДВ) нараховуватимуться додатково до загальної суми.

