Photoshop вводить ШІ-асистента, який замінює професійне редагування фотографій текстовим або голосовим промптингом Сьогодні 04:29 — Технології&Авто

Photoshop наразі доступний у публічній бета-версії для веб- і мобільних пристроїв

Компанія Adobe ввела у свій популярний продукт — графічний редактор Photoshop — ШІ-асистента, що дає змогу користуватися текстовим або голосовим промптингом для редагування фотографій.

Як повідомляє компанія у своєму блозі, ШІ-асистент у Photoshop наразі доступний у публічній бета-версії для веб- і мобільних пристроїв.

Редагування фото через текст або голос

Через використання ШІ-асистента можна видаляти непотрібні речі на фото, змінювати фон, покращувати освітлення або налаштовувати колірну гамму.

«Ви можете вибрати, чи AI Assistant застосовуватиме редагування автоматично, чи направлятиме вас крок за кроком, щоб ви могли навчатися в процесі. У програмі Photoshop ви також можете використовувати свій голос, щоб робити запит на редагування, які ви хочете побачити. Це спрощує редагування «на ходу», — повідомила компанія.

Нова функція AI Markup

У вебверсії Photoshop також представлена нова функція під назвою AI Markup, що працює на базі AI Assistant і доступна на контекстній панелі завдань.

За допомогою AI Markup можна малювати безпосередньо на зображенні та додавати підказки, де саме треба внести зміни. «Наприклад, ви можете позначити область зображення, а потім ввести підказку, щоб додати туди квіти або гори. За лічені секунди Photoshop створить дивовижні результати», — запевнили в компанії.

Нові ШІ-інструменти у Firefly Image Editor

Нові ШІ-інструменти також додані у Firefly Image Editor.

Це зокрема:

генеративне заповнення: додавання, заміна або уточнення елементів з урахуванням контексту;

генеративне видалення: швидке видалення небажаних об’єктів;

генеративне розширення: плавна адаптація зображень до нових розмірів та співвідношень сторін;

генеративне масштабування: збільшення роздільної здатності та підвищення чіткості деталей.

За допомогою Firefly можна створювати зображення, використовуючи на свій вибір понад 25 моделей штучного інтелекту, включаючи моделі Adobe, Nano Banana 2 від Google, Image Generation від OpenAI, Gen-4.5 від Runway та Flux.2 [pro] від Black Forest Labs, а потім переходити до редагування, не перериваючи творчого процесу.

До 9 квітня платні підписники Photoshop для веб- і мобільних пристроїв мають змогу використовувати необмежену кількість запитів за допомогою AI Assistant, а в безплатній версії Photoshop можна отримати 20 безплатних запитів до ШІ-асистента.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.